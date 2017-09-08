Моя улица: что поменялось в центре Москвы после реконструкции

Главной идеей благоустройства Садового кольца было создание качественного общественного пространства для пешеходов, где они могли бы гулять, отдыхать, назначать встречи и общаться. При благоустройстве, по словам мэра, старались учесть интересы всех участников движения, а также местных жителей, владельцев бизнеса. В настоящее время осталось посадить новые деревья, что традиционно делается поздней осенью.

Основное преобразование, коснувшееся всего Садового кольца в целом, — унификация проезжей части и создание пятиполосной дороги в каждом направлении. Таким образом была сохранена функция Садового кольца как основной автомагистрали центра Москвы, нормализовано движение машин и устранен эффект "бутылочного горлышка", из-за которого образовывались заторы.

За счет высвободившегося пространства были расширены тротуары и созданы дополнительные рекреационные зоны. Одним из главных элементов благоустройства Садового кольца стали возрожденные зеленые аллеи вдоль всей магистрали длиной более 3 км.

Участок от улицы Арбат до улицы Долгоруковской

Этот участок стал первым этапом работ по благоустройству. Основные результаты: тротуары стали в среднем на 10 м шире, установлено более 1,6 км водосточных лотков, более 250 архитектурных элементов малой формы, воздушные кабельные линии переложили в подземную кабельную канализацию, освещение улиц сделали более современным, установив 189 фонарей и 132 торшера, высадили 534 дерева и более 16 тыс. кустарников, отремонтировали фасады 39 зданий.

Улица Долгоруковская до Смоленской площади

Стали шире пешеходные зоны, установлено почти 6 километров водосточных лотков, воздушные кабельные линии переложены в подземную кабельную канализацию, установлено больше тысячи кабельных колодцев, 881 фонарь и 672 торшера, более 1,5 тыс. произведений малых архитектурных форм, капитально отремонтирован 131 фасад, а в октябре-ноябре будет высажено 2356 деревьев и 65 367 кустарников.

Улица Валовая

На участке улицы Валовой, выходящем на Садовое кольцо, упорядочили проезжую часть и прогулочную зону, тротуары замостили гранитной плиткой, проложили кабельную канализацию, установили новые фонари, уложили газон. Тротуар на Валовой улице расширили в среднем на 2–3 м.

Изменение ширины полос позволило создать места для парковки автомобилей. Кроме того, после благоустройства на Валовой улице появились выделенные полосы для общественного транспорта, на четырех остановках (в районе Большого Строченовского переулка — с обеих сторон Садового кольца, на повороте на Дубининскую улицу и рядом со станцией метро "Павелецкая") разместили новые павильоны с бесплатным Wi-Fi и возможностью зарядить мобильный телефон.

Вдоль улицы установили 36 новых фонарей и 9 торшеров. Для удобства навигации установлено 6 стендов информации, воздушные кабельные линии перенесены в кабельные каналы, проложено более 300 м водостока. В каждом направлении сохранилось по пять полос движения, при этом по крайней полосе будет двигаться только общественный транспорт.

На улице создано 32 парковочных места, два из них — для стоянки такси. Прежде парковок здесь не было.

Основные работы по благоустройству Валовой улицы завершены, позднее здесь установят лавочки и урны и завершат ремонт фасадов 22 зданий. Кроме того, в октябре-ноябре высадят 149 деревьев и 6,7 тыс. кустарников.

Серпуховская площадь

Главное, что изменилось на той части Серпуховской площади, которая выходит на Садовое кольцо, — на 1,5–2 м стала шире пешеходная зона. На обновленных тротуарах разбиты газоны, установлено 22 новых фонаря и 9 торшеров, 3 информационных стенда для удобства навигации. Воздушные кабельные линии здесь также перенесены в кабельную канализацию и кабельные каналы, проложены новые водостоки и водосточные сети.

Вместо двух старых остановок общественного транспорта запланирована установка современных остановочных павильонов с Wi-Fi и возможностью зарядки гаджетов, один из которых уже установлен, второй появится чуть позже. Отремонтированы фасады двух домов по улицам Большой Серпуховской, дома 5 и 4/3, и благоустроен сквер. Запланирована установка 11 произведений малых архитектурных форм и высадка 18 деревьев и 55 кустарников.

Площадь Тверская Застава

Реконструкция Тверской Заставы началась в 2005 году со строительства подземного паркинга с торговым центром и крупной транспортной развязки. Однако из-за кризиса 2008–2010 годов строительство было приостановлено, а затем от идеи размещения здесь торгового центра вообще отказались. Позднее отменили и строительство крупной транспортной развязки, против которой выступали жители домов по Ленинградскому проспекту. В 2012–2016 годах последствия начатых строительных работ ликвидировали, организовали временную плоскостную парковку и провели частичное благоустройство.

В 2017 году площадь Тверская Застава вошла в число городских объектов благоустройства по программе "Моя улица".

Крупный транспортный узел возле Белорусского вокзала останется, но сама площадь станет изящной и удобной для пешеходов.

По завершении работ на площади появится сквер, в который вернут памятник Максиму Горькому, будут расширены тротуары и создана удобная сеть парковок, отремонтирован фасад церкви Святого Николая Чудотворца.

Вернется на Тверскую Заставу и трамвай. Пути пройдут от Лесной улицы и образуют на площади разворотное кольцо. Остановки общественного транспорта передвинут ближе к площади, на дорогах избавятся от "бутылочных горлышек" и исключат хаотичное перестроение.

Тротуары расширят до 10 м, к 10 наземным переходам добавят еще 12, провода уберут в подземную кабельную канализацию, на тротуарах сделают систему отвода дождевых вод.

Благоустройство площади Тверская Застава завершит проект "Большая Ленинградка", после чего на всем протяжении магистрали — 18 км от Манежной площади до МКАД — появится комфортная городская среда.

Съезд с Садового кольца на Ленинский проспект

В ходе работ по проекту "Моя улица" выявились и недочеты. Так, после реконструкции трассы появился съезд с внутренней стороны Садового кольца на Ленинский проспект, на который москвичи стали жаловаться в социальных сетях. В частности, один из автомобилистов Москвы опубликовал на своей странице в Facebook видео, демонстрирующее, что полоса для съезда такая узкая, что при развороте на 180 градусов автомобили в нее не вписываются и им приходится заезжать на встречную полосу, а крупногабаритным — даже сдавать назад.

Развернуть © Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы © Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

31 августа этот поворот был закрыт, и теперь, как пояснили в мэрии, "поворот осуществляется через имеющийся разворот на Зубовском бульваре, далее автомобилистам необходимо следовать по внешней стороне Садового кольца через Крымский мост, а затем совершить съезд на Ленинский проспект".

Департамент капитального ремонта продолжает работы по программе благоустройства "Моя улица" на Садовом кольце, в том числе на данном участке.

Как еще изменится движение на Садовом кольце

На улице 1-й Тверской-Ямской будет сквозной проезд, на площади Тверская Застава снова поедут трамваи, к 29 уже действующим полосам для общественного транспорта добавится еще 6.

Развернуть © Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы © Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Они пройдут по улицам Старой, Новой, Славянской, по Лубянской площади, а также Лубянскому проезду, проспекту Мира от Садового до Третьего транспортного кольца, улицам Баррикадной, Верхней и Нижней Радищевским, Николоямской, Житной, от улицы Мытной до Калужской площади, по улицам Коровий Вал, Сретенке и Большой Лубянке.

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На Славянской площади появится первый и единственный крупный узел городского транспорта в центре столицы — "Китай-город".

Три новых разворота для автомобилистов появятся на благоустроенных улицах столицы: площади Пречистенские Ворота, Олимпийском проспекте и Зубовском бульваре, а вот разворот на Славянской площади, который позволяет проехать с Новой площади к Лубянскому проезду, оставят только для городских автобусов.

Развернуть © Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы © Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

На Серпуховской площади изменится поворот с Большой Сухаревской на Люсиновскую улицу. После обновления схемы движения попасть на Люсиновскую можно будет по Большой Серпуховской улице, минуя Валовую улицу. Выезд с Валовой улицы на Пятницкую перенесут назад по ходу движения.

После изменения схемы автомобилисты смогут выехать на Пятницкую улицу через 3-й Монетчиковский переулок. Изменится и съезд с внешней стороны Садового кольца в Оружейный переулок. Для того чтобы попасть в переулок, водителям будет необходимо заранее съехать на примыкающую к Делегатской улице дорогу. Прежняя схема выезда в Оружейный будет упразднена.

Развернуть © Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы © Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Богоявленский и Рыбный переулки, а также Биржевая площадь станут полностью пешеходными и войдут в единый прогулочный маршрут, связывающий Кремль и парк "Зарядье".

Основные работы по программе "Моя улица" планируют завершить к Дню города — 9 и 10 сентября.

Юлия Авдеева