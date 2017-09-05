Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.09:
$ 57.85
€ 68.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Собянин наградил победителей конкурса "Московские мастера"

Москва
5 сентября, 16:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, сентября. /ТАСС

В конкурсе приняли участие специалисты 40 профессий, представляющие 800 предприятий и организаций столицы

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник принял участие в церемонии награждения 20-го городского конкурса профессионального мастерства "Московские мастера", которая прошла в Колонном зале Дома союзов.

"Символично, что юбилей столицы совпадает с юбилеем конкурса, который чествует людей, которые делают нашу столицу удобным, уютным комфортным, современным городом. Мы по телевидению, в газетах и интернете видим артистов, бизнесменов, но мы редко видим и знаем тех, кто не словом, а делом, своими руками создают наш город", - сказал Собянин, обращаясь к победителям конкурса.

Он поблагодарил за профессионализм и работу специалистов промышленности, строительства, ЖКХ, медицины, туристической и других отраслей городской экономики и социальной сферы.

Победители и призеры конкурса награждаются дипломами и знаками "Московский мастер", а также получают денежные сертификаты от правительства Москвы в размере 100 тыс. рублей за первое место, 60 тыс. - за второе и 40 тыс. рублей - за третье. За первое место также предусмотрен спецприз - статуэтка "Рука с кристаллом".

По окончании церемония вручения наград мэр Москвы назвал размер этих премий скромным для таких профессионалов, как победители конкурса. "Я обращусь к коллегам на ближайшем заседании правительства, и мы эту премию утроим", - сказал он. Собянин уточнил, увеличение премий коснется также победителей текущего года.

За время проведения конкурса с 1998 года в нем приняли участие более 1 млн московских специалистов. Победителями и призерами конкурса стали более 2 тыс. профессионалов. В текущем году конкурс проводился по 40 профессиям, в нем участвовало 20 тыс. человек, представляющих 800 предприятий и организаций Москвы. Специальным призом для победителей конкурса также является приглашение на церемонию открытия Дня города, которая состоится 9 сентября на Красной площади.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Собянин, Сергей Семенович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
Фото
10
Прогулки по Петру: что происходит с одним из главных монументов Церетели 20 лет спустя
10
Более 200 тыс. верующих отпраздновали Курбан-байрам в Москве
8
Школу на тысячу мест откроют в октябре в ЮЗАО Москвы на месте снесенных пятиэтажек
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ученица рассказала о стрельбе в ивантеевской школе
2
МИД ФРГ: размещение миротворцев в Донбассе может стать шагом к отмене санкций против РФ
3
Дело о стрельбе в подмосковной школе передано в центральный аппарат СК
4
Робби Уильямс отменил запланированные концерты в России из-за болезни
5
Саакашвили будет оспаривать в суде экстрадицию в Грузию
6
Подросток устроил стрельбу в школе в Ивантеевке
7
При передаче денег Улюкаеву Сечин извинился, что "затянули с исполнением поручения"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама