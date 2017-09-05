Собянин наградил победителей конкурса "Московские мастера"

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник принял участие в церемонии награждения 20-го городского конкурса профессионального мастерства "Московские мастера", которая прошла в Колонном зале Дома союзов.

"Символично, что юбилей столицы совпадает с юбилеем конкурса, который чествует людей, которые делают нашу столицу удобным, уютным комфортным, современным городом. Мы по телевидению, в газетах и интернете видим артистов, бизнесменов, но мы редко видим и знаем тех, кто не словом, а делом, своими руками создают наш город", - сказал Собянин, обращаясь к победителям конкурса.

Он поблагодарил за профессионализм и работу специалистов промышленности, строительства, ЖКХ, медицины, туристической и других отраслей городской экономики и социальной сферы.

Победители и призеры конкурса награждаются дипломами и знаками "Московский мастер", а также получают денежные сертификаты от правительства Москвы в размере 100 тыс. рублей за первое место, 60 тыс. - за второе и 40 тыс. рублей - за третье. За первое место также предусмотрен спецприз - статуэтка "Рука с кристаллом".

По окончании церемония вручения наград мэр Москвы назвал размер этих премий скромным для таких профессионалов, как победители конкурса. "Я обращусь к коллегам на ближайшем заседании правительства, и мы эту премию утроим", - сказал он. Собянин уточнил, увеличение премий коснется также победителей текущего года.

За время проведения конкурса с 1998 года в нем приняли участие более 1 млн московских специалистов. Победителями и призерами конкурса стали более 2 тыс. профессионалов. В текущем году конкурс проводился по 40 профессиям, в нем участвовало 20 тыс. человек, представляющих 800 предприятий и организаций Москвы. Специальным призом для победителей конкурса также является приглашение на церемонию открытия Дня города, которая состоится 9 сентября на Красной площади.