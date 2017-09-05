Центральный парк в Сколкове построят в 2018 году

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Центральный парк инновационного центра "Сколково" будет построен в следующем году. Сейчас продолжается разработка проектной документации, сообщается во вторник на сайте комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

"Парк разделен на две части: оживленную деловую и спокойную природную. В деловой зоне будет расположена уютная деревянная набережная, спускающаяся к большому пруду, танцевальные площадки, павильоны для мероприятий. Спокойная зона расположена ближе к жилым домам. В тени деревьев <...> можно будет гулять с детьми по прогулочным вело-пешеходным маршрутам и заниматься спортом на специальных площадках", - цитируют на сайте главного архитектора столицы Сергея Кузнецова.

Отмечается, что в планировке учтены детские игровые зоны по всем пешеходным направлениям в дополнение к детскому городку, расположенному в южной части парка. Это позволит существенно расширить географию посещения всех точек парка родителями с детьми.

В Москомархитектуре уточнили, что Центральный парк будет не единственной зеленой зоной Сколкове - к 2019 году там создадут целую сеть парков. Специалисты сохранят на территории инноцентра дубравы, березовые рощи и хвойные леса, добавив новые деревья и тематические зоны и соединив их пятикилометровым прогулочным маршрутом.

"Сколково" - научно-технологический комплекс по разработке и коммерциализации инновационных технологий. В настоящее время его строительство ведется в Можайском районе Москвы. Учрежден для развития пяти приоритетных направлений: энергетики, информационно- телекоммуникационных, биомедицинских, космических и ядерных технологий - каждому из них выделено по отдельному кластеру.