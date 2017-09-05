Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.09:
$ 57.85
€ 68.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Центральный парк в Сколкове построят в 2018 году

Москва
5 сентября, 17:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, сентября. /ТАСС

К 2019 году в иннограде планируется создать сеть парков, соединенных пятикилометровым прогулочным маршрутом

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Центральный парк инновационного центра "Сколково" будет построен в следующем году. Сейчас продолжается разработка проектной документации, сообщается во вторник на сайте комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

"Парк разделен на две части: оживленную деловую и спокойную природную. В деловой зоне будет расположена уютная деревянная набережная, спускающаяся к большому пруду, танцевальные площадки, павильоны для мероприятий. Спокойная зона расположена ближе к жилым домам. В тени деревьев <...> можно будет гулять с детьми по прогулочным вело-пешеходным маршрутам и заниматься спортом на специальных площадках", - цитируют на сайте главного архитектора столицы Сергея Кузнецова.

Отмечается, что в планировке учтены детские игровые зоны по всем пешеходным направлениям в дополнение к детскому городку, расположенному в южной части парка. Это позволит существенно расширить географию посещения всех точек парка родителями с детьми.

В Москомархитектуре уточнили, что Центральный парк будет не единственной зеленой зоной Сколкове - к 2019 году там создадут целую сеть парков. Специалисты сохранят на территории инноцентра дубравы, березовые рощи и хвойные леса, добавив новые деревья и тематические зоны и соединив их пятикилометровым прогулочным маршрутом.

"Сколково" - научно-технологический комплекс по разработке и коммерциализации инновационных технологий. В настоящее время его строительство ведется в Можайском районе Москвы. Учрежден для развития пяти приоритетных направлений: энергетики, информационно- телекоммуникационных, биомедицинских, космических и ядерных технологий - каждому из них выделено по отдельному кластеру.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
Фото
10
Прогулки по Петру: что происходит с одним из главных монументов Церетели 20 лет спустя
10
Более 200 тыс. верующих отпраздновали Курбан-байрам в Москве
8
Школу на тысячу мест откроют в октябре в ЮЗАО Москвы на месте снесенных пятиэтажек
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Робби Уильямс отменил запланированные концерты в России из-за болезни
2
Дело о стрельбе в подмосковной школе передано в центральный аппарат СК
3
МИД ФРГ: размещение миротворцев в Донбассе может стать шагом к отмене санкций против РФ
4
Ученица рассказала о стрельбе в ивантеевской школе
5
Подросток устроил стрельбу в школе в Ивантеевке
6
Саакашвили будет оспаривать в суде экстрадицию в Грузию
7
Минобороны РФ: сирийские войска деблокировали Дейр-эз-Зор
Темы дня
Новости партнеров
Реклама