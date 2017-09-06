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МЧС распространило экстренное предупреждение о грозе и сильном ветре в Москве

Москва
6 сентября, 7:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, сентября. /ТАСС

В ближайшие часы в столице ожидается дождь, гроза и усиление ветра до 12-17 м/с

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о грозе с сильным ветром в столице.

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"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в связи с комплексом неблагоприятных погодных явлений, в ближайшие один-три часа с сохранением днем 6 сентября местами в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, при грозе усиление ветра 12-17 м/с", - сообщается в среду на сайте главка.

Во время непогоды возможны повреждения линий электропередачи, падение деревьев и повреждение кровель домов. Молнии могут повредить объекты, не оборудованные громоотводом.

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