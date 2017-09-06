МЧС распространило экстренное предупреждение о грозе и сильном ветре в Москве

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о грозе с сильным ветром в столице.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в связи с комплексом неблагоприятных погодных явлений, в ближайшие один-три часа с сохранением днем 6 сентября местами в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, при грозе усиление ветра 12-17 м/с", - сообщается в среду на сайте главка.

Во время непогоды возможны повреждения линий электропередачи, падение деревьев и повреждение кровель домов. Молнии могут повредить объекты, не оборудованные громоотводом.