Пешеходные дорожки в девяти парках Москвы отремонтируют до конца ноября

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Прогулочные дорожки в девяти парках Москвы будут отремонтированы до конца ноября 2017 года, сообщает в среду пресс-служба столичной мэрии.
Так, работы по благоустройству будут проведены в Битцевском лесу, Химкинском лесопарке, Щукинском лесопарке, 10-12 кварталах парка "Покровское-Стрешнево", Всехсвятской роще, 17 квартале Крюковского лесопарка, а также в природно-исторических парках "Кузьминки-Люблино", "Тушинский" и "Москворецкий".
"Благоустройство природных территорий столицы проводят с учетом сохранения сложившегося в них экологического баланса. Для работ выбирают натуральные и безопасные для окружающей среды материалы", - отмечают в сообщении пресс-службы.
Всего в 2017 году планируется благоустроить 129 парковых территорий Москвы, общая площадь которых составляет более 1,5 тыс. га. В программу благоустройства входят 15 природных территорий, 22 городских парка, 50 парков по месту жительства и 42 знаковые территории: бульвары, скверы, озелененные площади.