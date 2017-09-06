Московская международная книжная выставка-ярмарка открывается на ВДНХ

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Юбилейная 30-я Московская международная книжная выставка-ярмарка (ММКВЯ) открывается в среду на ВДНХ, в ее работе принимают участие более 600 издательств из сорока стран. Гости ММВКЯ смогут познакомиться с новинками книжной индустрии, посетить творческие вечера известных писателей, принять участие в мастер-классах, где расскажут как писать книги и как их продавать.

Как сообщил ТАСС накануне открытия один из организаторов выставки, заместитель генерального директора Генеральной дирекции международных книжных выставок-ярмарок Владек Дарман, с читателями встретятся писатели Людмила Улицкая, Эдуард Лимонов, Борис Мессерер, Дарья Донцовв, Андрей Рубанов, Михаил Веллер.

"Состоится презентация собрания сочинений выдающегося писателя Даниила Гранина в двух томах - "Эта странная жизнь" и "Иду на грозу", - отметил Дарман. - Публицист Дмитрий Быков представит новый роман "Июнь" - как всегда, яркий эксперимент, это станет литературным событием".

По его словам, площадка "Литературная гостиная" соберет зарубежных авторов, которые познакомят российского читателя со своей национальной литературой. Читатели смогут увидеться с южнокорейской писательницей Чо Хэ Чжин, отметят 125-летие со дня рождения крупнейшего сербского писателя Иво Андрича, услышат чтение фрагментов из Антологии современной греческой литературы.

Всего же в течение пяти дней состоится свыше 700 мероприятий на 12 площадках, среди которых "Литературная гостиная", "Литературная кухня", "Детская литература", "Первый микрофон", "КнигаБайт", "Телестудия" и другие.

Почетный гость и РКП

Почетным гостем 2017 года выбран Фестиваль Национальных литератур народов России. "Этот фестиваль станет главным мероприятием ММКВЯ. Представители малых народностей нашей страны приедут в Москву, чтобы познакомить посетителей выставки с самобытной культурой и языками. Будут выступать поэты, читая стихи на 30 языках, пройдут мастер-классы по изучению языков народностей нашей страны, - рассказал Дарман. - Посетителей ждет удмуртский рэп, эвенское горловое пение, нанайские танцы с бубном, дегустация национальных блюд".

В Москву приедет Национальный молодежный театр Башкирии им. Мустая Карима, актеры которого покажут спектакль "Радость нашего дома". Кроме того, представления, подготовленные специально для зрителей ярмарки, представят труппы из Театра костюма и пластики Калмыцкой государственной филармонии, а также Государственного бурятского академического театра драмы им. Хоца Намсараева.

На площадке ММКВЯ пройдут мероприятия, посвященные столетию Российской книжной палаты (РКП). Директор палаты Елена Ногина рассказала, что на выставке РКП планирует открыть архивы и предоставить публике некоторые ранее не показанные виды изданий.

"В нашем национальном фонде хранения более 80 млн единиц. На выставке мы хотим открыть архивы и показать некоторые виды изданий, - сказала Ногина. - Мы разделили то, что мы вам покажем, на несколько коллекций: главные книги для отечественной истории, журналы и газеты 1917 года, а также в честь 870-летия Москвы мы подобрали ретро-издания, которые характеризуют нашу столицу - приглашения, меню ресторанов, афиши - самые разные вещи, которые мы раньше получали".

Детская площадка

Певец Леонид Агутин представит свою книгу "Я слон" из уже ставшей популярной серии "AnimalBooks. Занимательная зоология для детей", народный артист России Евгений Князев и актер театра и кино Михаил Полицеймако прочтут любимые строки из произведений Самуила Маршака.

Юных любителей литературы также ждут интерактивные конкурсы, мастер-классы, встречи, игры и всевозможные сюрпризы. Пройдет презентация сборников сказок про кота Батона Татьяны Эдел, экологическая викторина для всей семьи, интерактивный конкурс по мотивам книг из серии "Disney. Храбрая сердцем" о принцессе Мериде. С юными читателями встретятся Марина Дужинина, Дмитрий Емец, Мариэтта Чудакова, Анна Никольская, Артур Гиваргизов, Анастасия Орлова, Вадим Левин, а также сказочница из Англии Холли Вебб и другие.

Книжные конкурсы

Традиционной составляющей Московской международной книжной выставки-ярмарки являются церемонии награждения победителей различных книжных конкурсов и смотров.

В день открытия состоится подведение итогов ежегодного Национального конкурса "Книга года". В конкурс 2017 года, кроме традиционных номинаций, включена номинация "Россия заповедная", посвященная проведению объявленных в России в нынешнем году Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий России.

Конкурсная программа выставки-ярмарки продолжится награждением лауреатов ХIV Международного конкурса государств - участников СНГ "Искусство книги" и X Всероссийского конкурса книжной иллюстрации "Образ книги". На ярмарке будут также названы победители Межрегионального конкурса вузовских изданий "Университетская книга - 2017", ежегодного конкурса лучших студенческих дипломов "Be First! 2017". За выдающиеся достижения в области гуманитарных наук и искусства наградят лауреатов премии "Terra Incognita" и "Ревизор".

Работа выставки продлится до 10 сентября.