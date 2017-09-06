Собянин открыл развязку на пересечении МКАД с Профсоюзной улицей

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по новой крупной транспортной развязке на пересечении МКАД и Профсоюзной улицы. Глава столичной администрации напомнил, что это 14-я, финальная, развязка на кольцевой, строительство которой завершает первый этап реконструкции магистрали.

"Закончен один из самых сложных объектов на МКАД. С одной стороны, это часть головного сооружения Калужского шоссе, с другой - еще одна крупная развязка на МКАД. Таким образом, реконструкция всех 14 развязок на магистрали [в рамках первого этапа реконструкции кольцевой] закончена. То, что сделано здесь, я считаю победой дорожников - улучшилась пропускная способность", - отметил Собянин.

По его словам, на этом участке МКАД пересекаются автомобильные потоки с Калужского шоссе и Профсоюзной улицы, есть также выезд на Ленинский проспект и дорога, ведущая в районы Ясенево и Теплый Стан.

Реконструкцией развязки занималась группа "АРКС". По данным присутствовавшего на открытии транспортного объекта председателя совета директоров компании Дмитрия Симарева, в основу проекта новой развязки легла концепция разделения транзитных и поворотных транспортных потоков. "Направленные съезды, переходно-скоростные полосы, боковые проезды, построенные в рамках проекта, минимизируют пересечение потоков машин, за счет чего увеличится скорость и повысится безопасность движения по развязке. Также мы реконструировали и расширили три из четырех существующих клеверных съездов, что дополнительно увеличит пропускную способность развязки", - пояснил он.

Симарев добавил, что в рамках проекта строители возвели тоннель длиной 1,2 километра для поворота с внутренней стороны МКАД на Калужское шоссе в сторону области. Также на развязке располагается левоповоротная эстакада для движения из области на внутреннюю сторону МКАД, разворотная - через кольцо и эстакады через Калужское шоссе и Профсоюзную улицу на дублерах кольцевой магистрали. Кроме того, реконструирован участок МКАД от 42 до 39 километра и расширен до четырех полос в каждом направлении почти километровый участок Калужского шоссе. Построены также боковые проезды на МКАД и обустроены карманы для общественного транспорта.

Модернизация развязок на пересечении кольцевой с вылетными магистралями началась четыре года назад. Проект реконструкции МКАД предусматривает строительство переходно- скоростных полос, расширение проезжей части, реконструкцию развязок на пересечении с магистральными улицами и улицами районного значения.