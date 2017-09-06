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Медведев уверен, что Московский книжный форум станет грандиозным событием

Москва
6 сентября, 13:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, сентября. /ТАСС

Премьер убежден, что любовь россиян к хорошо изданным книгам не исчезнет, несмотря на растущую популярность электронной литературы

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев направил приветствие участникам и гостям 30-й Московской международной книжной выставки-ярмарки. Телеграмма опубликована в среду на сайте кабмина.

"Московский книжный форум стал одним из крупнейших в Европе. Он традиционно собирает представителей известных российских и зарубежных издательств, знакомит читателей с лучшими произведениями писателей и поэтов за последний год, - говорится в телеграмме. - Уверен, 30-я выставка вновь станет грандиозным событием и подарит каждому посетителю не только новую книгу, но и яркие, незабываемые впечатления".

Несмотря на возможность читать любую литературу в электронном виде, миллионы читателей все равно будут любить хорошо изданные книги, примером чему является популярность выставки, считает премьер.

"На ярмарке можно найти сотни тысяч изданий на самые разные темы. Приобрести то, что понравится, для своей домашней библиотеки, чтобы всегда иметь под рукой, читать и перечитывать. Ведь книга учит нас мудрости, пониманию сложностей жизни, развивает чувство красоты", - отметил Медведев.

Он также пожелал участникам и посетителям форума успехов.

Юбилейная 30-я Московская международная книжная выставка-ярмарка (ММКВЯ) открывается в среду на ВДНХ, в ее работе принимают участие более 600 издательств из сорока стран. Гости ММВКЯ смогут познакомиться с новинками книжной индустрии, посетить творческие вечера известных писателей, принять участие в мастер-классах.

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