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Гостиничный комплекс с фитнес-центром и банями построят в Москве в конце года

Москва
6 сентября, 13:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, сентября. /ТАСС

Новый четырехзвездочный отель будет расположен на Самарской улице

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Офисно-гостиничный многофункциональный комплекс с фитнес-центром, СПА и банями народов мира построят в центре Москвы на улице Самарская в конце года, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Москомстройинвеста.

"В декабре текущего года застройщик комплекса - АО "ТРАСТ-РЕЗЕРВ" - планирует получить разрешение на ввод в эксплуатацию. В настоящее время заканчиваются фасадные работы, на стройплощадке каждый день трудятся от 850 до 1 тыс. рабочих", - привела пресс-служба слова председатель Москомстройинвеста Константина Тимофеева.

Общая площадь комплекса составляет 76,1 тыс. кв. метров. Здание делится на подземную часть и наземную, состоящую из 10-этажного стилобата и 34-этажной башни овальной формы. В подземной части расположен паркинг на 648 машино-мест, для размещения автомобилей будут использованы двухъярусные механизмы.

На первом этаже разместят ресепшн и фойе, основной ресторан и бар гостиницы, а также лифтовые группы как для постояльцев отеля, так и для сотрудников и посетителей офисов. На втором этаже расположены конференц-залы и переговорные, в том числе многофункциональной зал на 160 мест. Офисы общей площадью более 25 тыс. кв. метров оборудуют с 3 по 11 этажи. 12 этаж отдан под технические помещения. На 13 этаже будет расположен фитнес-центр со СПА- зоной, а также "банями народов мира, включая русскую парную, японскую о-фуро, норвежский холод, альпийскую фито- сауну, турецкий хамам и финскую сауну".

"Номера отеля будут оборудованы с 14 по 32 этажи. Всего будет 379 номеров четырехзвездочной категории, их площадь составит от 29 до 77 кв. метров", - отмечается в сообщении. На последних двух этажах будет открыт ресторан, а на 33 этаже - устроены террасы с ограждающими стеклянными экранами. Общая площадь гостиничной части комплекса превыси 37 тыс. кв. метров.

Оператором нового отеля станет компания Carlson Rezidor, один из крупнейших в мире гостиничных операторов. Компания управляет около 1400 отелями в 80 странах. В России оператор работает с 1991 года и управляет 14 отелями, четыре из которых расположены в Москве. Открытие комплекса на Самарской улице запланировано в апреле 2018 года.

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