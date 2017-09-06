Оплата парковки в Москве через sms-сообщение временно недоступна для абонентов МТС

Энди Маррей объявил о досрочном завершении сезонаСпорт 6 сентября, 13:41
Москвичи смогут сыграть в видеоигру FIFA 18 с голкипером "Спартака" Артемом РебровымСпорт 6 сентября, 13:36
Жена японского астронавта разрешила ему летать в космос "только на "Союзе"Космос 6 сентября, 13:36
Мухометов: тренер ХК "Адмирал" Андриевский имеет большой кредит доверияСпорт 6 сентября, 13:31
Приговор по делу новосибирского экс-губернатора Юрченко огласят 17 октябряПроисшествия 6 сентября, 13:27
Генменджер ХК "Адмирал": уровень игры клуба не соответствует его положению в таблицеСпорт 6 сентября, 13:27
На водоемах Москвы планируют ввести систему интеллектуального видеонаблюденияМосква 6 сентября, 13:22
Памятник жертвам теракта на Олимпиаде-1972 открыт в МюнхенеСпорт 6 сентября, 13:20
Какие книги покупать на Московской международной книжной ярмаркеКультура 6 сентября, 13:19
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Пополнение парковочного счета с помощью sns-сообщений временно недоступно для абонентов МТС в Москве. Об этом в среду сообщается на сайте "Московского паркинга".
"В настоящий момент временно недоступно пополнение парковочного счета с помощью смс на стороне оператора мобильной связи МТС", - говорится в сообщении.
Для оплаты водителям рекомендуют пользоваться личным кабинетом на сайте "Московского паркинга", либо использовать мобильное приложение "Парковки Москвы".