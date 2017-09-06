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Оплата парковки в Москве через sms-сообщение временно недоступна для абонентов МТС

Москва
6 сентября, 13:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, сентября. /ТАСС

Для оплаты водителям рекомендуют пользоваться личным кабинетом на сайте "Московского паркинга" или мобильным приложением "Парковки Москвы".

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Пополнение парковочного счета с помощью sns-сообщений временно недоступно для абонентов МТС в Москве. Об этом в среду сообщается на сайте "Московского паркинга".

"В настоящий момент временно недоступно пополнение парковочного счета с помощью смс на стороне оператора мобильной связи МТС", - говорится в сообщении.

Для оплаты водителям рекомендуют пользоваться личным кабинетом на сайте "Московского паркинга", либо использовать мобильное приложение "Парковки Москвы".

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