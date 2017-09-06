Оплата парковки в Москве через sms-сообщение временно недоступна для абонентов МТС

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Пополнение парковочного счета с помощью sns-сообщений временно недоступно для абонентов МТС в Москве. Об этом в среду сообщается на сайте "Московского паркинга".

"В настоящий момент временно недоступно пополнение парковочного счета с помощью смс на стороне оператора мобильной связи МТС", - говорится в сообщении.

Для оплаты водителям рекомендуют пользоваться личным кабинетом на сайте "Московского паркинга", либо использовать мобильное приложение "Парковки Москвы".