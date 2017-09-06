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Москвичам будут дарить воздушные шарики на железнодорожных вокзалах в День города

Москва
6 сентября, 15:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, сентября. /ТАСС

На выходные пригородные кассы украсят символикой праздника

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) поздравят горожан и гостей столицы с 870-м днем рождения Москвы 9 сентября и будут дарить пассажирам воздушные шарики на железнодорожных вокзалах. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Для создания праздничного настроения на центральных вокзалах города сотрудники ЦППК будут дарить пассажирам разноцветные воздушные шарики: в утренние часы с 08:00 до 11:00 мск, а также днем с 15:00 до 18:00 мск", - отметили в пресс-службе.

В предстоящие выходные пригородные кассы будут украшены символикой городского праздника.

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