Гроза и ветер до 17 м/с ожидаются в Москве и Подмосковье в ближайшие часы

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Дождь, гроза и ветер до 17 м/с ожидаются в Москве и области в среду вечером. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.
"Росгидромет предупредил о неблагоприятных погодных условиях: в связи с прохождением атмосферного фронта в ближайшие несколько часов, с сохранением до 22:00 мск местами в Московской области и Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза и усиление ветра 12-17 м/с", - сказали в пресс-службе.
ГУ МЧС России по Москве рекомендует в условиях непогоды обходить рекламные щиты и шаткие строения. "По возможности, переждите непогоду в капитальном строении. Автомобиль паркуйте в гараж, а при его отсутствии оставляйте вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций", - сказали в главке, предупредив, что при грозе с ливнем резко ухудшается видимость на дороге, что может спровоцировать ДТП.