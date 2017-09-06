Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.09:
$ 57.34
€ 68.42
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Собянин: пропускная способность московских улиц не уменьшится из- за сужения полос

Москва
6 сентября, 19:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, сентября. /ТАСС

По словам мэра столицы, сейчас власти приводят ширину дорожных полос к европейскому стандарту, против советских норм, действовавших ранее

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Пропускная способность улиц в Москве после реконструкции 2016 года не уменьшилась. Эта тенденция сохранится и после завершения работ 2017 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в среду в эфире радиостанции Business FM.

"После реконструкции мы следим, как изменился трафик на этих улицах. Ни по Тверской, ни по Арбату, ни по Моховой движение не ухудшилось по сравнению с тем, что было раньше. Я уверен, что и после реконструкции этого года движение будет с не меньшей скоростью идти, пропускная способность улиц не уменьшится", - сказал мэр.

Сейчас власти Москвы приводят ширину дорожных полос к европейскому стандарту, против советских норм, действовавших ранее, пояснил он. "Мы приводим ширину полос от танковой советской к европейской норме", - сказал Собянин.

Сверх того реконструкция улично-дорожной сети города позволяет избавиться от "горловин", когда восемь полос движения переходят в четыре или даже две полосы, провоцируя затор трафика, добавил мэр.

"У нас уже есть опыт. Первый сегмент Садового кольца был реконструирован в прошлом году. И на этом участке движение даже было лучше, чем до реконструкции. Тоже самое будет по другим секторам Садового кольца", - сказал он.

При этом работы в этом году проводились при неблагоприятных погодных условиях, что зачастую приводило к росту числа ДТП, добавил Собянин. "Например, вчера в Москве было больше 2 тыс. ДТП", - сказал мэр. По его словам, число автомобилей в столице продолжает расти. За последние семь лет их количество увеличилось с 3 млн до 5 млн.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Собянин, Сергей Семенович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
Фото
10
Прогулки по Петру: что происходит с одним из главных монументов Церетели 20 лет спустя
10
Более 200 тыс. верующих отпраздновали Курбан-байрам в Москве
8
Школу на тысячу мест откроют в октябре в ЮЗАО Москвы на месте снесенных пятиэтажек
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На Солнце зарегистрировали самую крупную вспышку за 12 лет
2
Сирийские войска выиграли у ИГ сражение за Дейр-эз-Зор
3
ДНК-тест показал, что Сальвадор Дали - не отец испанки, из-за которой произвели эксгумацию
4
Новый глава Росгидромета: в сохранении ведомства значительная заслуга Фролова
5
"Калашников" создал полноценную замену пистолету Макарова
6
Путин заявил главе Южной Кореи о бессмысленности санкций против КНДР
7
Меркель в Саксонии вновь встретили свистом и оскорблениями
Темы дня
Новости партнеров
Реклама