Собянин: пропускная способность московских улиц не уменьшится из- за сужения полос

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Пропускная способность улиц в Москве после реконструкции 2016 года не уменьшилась. Эта тенденция сохранится и после завершения работ 2017 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в среду в эфире радиостанции Business FM.

"После реконструкции мы следим, как изменился трафик на этих улицах. Ни по Тверской, ни по Арбату, ни по Моховой движение не ухудшилось по сравнению с тем, что было раньше. Я уверен, что и после реконструкции этого года движение будет с не меньшей скоростью идти, пропускная способность улиц не уменьшится", - сказал мэр.

Сейчас власти Москвы приводят ширину дорожных полос к европейскому стандарту, против советских норм, действовавших ранее, пояснил он. "Мы приводим ширину полос от танковой советской к европейской норме", - сказал Собянин.

Сверх того реконструкция улично-дорожной сети города позволяет избавиться от "горловин", когда восемь полос движения переходят в четыре или даже две полосы, провоцируя затор трафика, добавил мэр.

"У нас уже есть опыт. Первый сегмент Садового кольца был реконструирован в прошлом году. И на этом участке движение даже было лучше, чем до реконструкции. Тоже самое будет по другим секторам Садового кольца", - сказал он.

При этом работы в этом году проводились при неблагоприятных погодных условиях, что зачастую приводило к росту числа ДТП, добавил Собянин. "Например, вчера в Москве было больше 2 тыс. ДТП", - сказал мэр. По его словам, число автомобилей в столице продолжает расти. За последние семь лет их количество увеличилось с 3 млн до 5 млн.