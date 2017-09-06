МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Туман с ухудшением видимости ожидается в Москве в ночь на четверг, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"Синоптики Росгидромета предупредили о неблагоприятных погодных условиях: в ближайшие один - три часа с сохранением ночью и утром 7 сентября местами в Московской области и Москве ожидается туман с ухудшением видимости 200-500 м", - говорится в сообщении.

ГУ МЧС России по Москве рекомендует проявлять повышенное внимание при управлении автотранспортом, соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения.

"Проявляйте повышенное внимание при подъезде к пешеходным переходам и перекресткам: рекомендуется значительно снизить скорость движения, избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений", - отметил сотрудник пресс-службы.

"Нельзя расслабляться и пешеходам: в тумане, также как и в темное время суток, при движении по краю проезжей части пешеход обязательно должен обозначить себя светоотражающими элементами", - добавил он.