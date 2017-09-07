Небольшой дождь и до 19 градусов тепла ожидаются в Московском регионе

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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Облачная, сырая погода ожидается в четверг в Московском регионе, сообщили в Росгидромете.
"Будет пасмурно, пройдет небольшой дождь. Температура воздуха в Москве составит 16-18, по области - от 14 до 19 градусов. Ветер южной четверти 5-10 м/с.", - уточнил представитель метеослужбы.
Предстоящей ночью будет облачно с прояснениями, местами также пройдет небольшой дождь. В столице столбики термометров покажут 9-11, в Подмосковье - от 6 до 11 градусов. Ветер юго-западный 5-10 м/с.
Днем в пятницу местами не исключен небольшой дождь, в Москве воздух прогреется до 15-17, по области - от 13 до 18 градусов. Ветер юго-западный 5-10 м/с.