Небольшой дождь и до 19 градусов тепла ожидаются в Московском регионе

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Облачная, сырая погода ожидается в четверг в Московском регионе, сообщили в Росгидромете.

"Будет пасмурно, пройдет небольшой дождь. Температура воздуха в Москве составит 16-18, по области - от 14 до 19 градусов. Ветер южной четверти 5-10 м/с.", - уточнил представитель метеослужбы.

Предстоящей ночью будет облачно с прояснениями, местами также пройдет небольшой дождь. В столице столбики термометров покажут 9-11, в Подмосковье - от 6 до 11 градусов. Ветер юго-западный 5-10 м/с.

Днем в пятницу местами не исключен небольшой дождь, в Москве воздух прогреется до 15-17, по области - от 13 до 18 градусов. Ветер юго-западный 5-10 м/с.