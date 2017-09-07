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Небольшой дождь и до 19 градусов тепла ожидаются в Московском регионе

Москва
7 сентября, 8:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС

Температура воздуха в столице составит 16-18 градусов

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Облачная, сырая погода ожидается в четверг в Московском регионе, сообщили в Росгидромете.

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"Будет пасмурно, пройдет небольшой дождь. Температура воздуха в Москве составит 16-18, по области - от 14 до 19 градусов. Ветер южной четверти 5-10 м/с.", - уточнил представитель метеослужбы.

Предстоящей ночью будет облачно с прояснениями, местами также пройдет небольшой дождь. В столице столбики термометров покажут 9-11, в Подмосковье - от 6 до 11 градусов. Ветер юго-западный 5-10 м/с.

Днем в пятницу местами не исключен небольшой дождь, в Москве воздух прогреется до 15-17, по области - от 13 до 18 градусов. Ветер юго-западный 5-10 м/с.

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