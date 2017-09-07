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Новые парковки для такси появятся в центре Москвы в рамках программы "Моя улица"

Москва
7 сентября, 8:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС

Парковки будут организованы около столичных достопримечательностей, гостиниц, вокзалов и станций метрополитена

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Вид на площадь Тверской Заставы и Белорусский вокзал

Вид на площадь Тверской Заставы и Белорусский вокзал

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Более 30 новых парковок для такси появится на благоустроенных улицах в центре Москвы после завершения программы "Моя улица". Как сообщается на сайте столичной мэрии, их разместят вблизи городских достопримечательностей, гостиниц, вокзалов и станций метро.

"Так, например, места для парковки такси будут на площади Тверская Застава - неподалеку от Белорусского вокзала, рядом со станциями метро "Краснопресненская", "Баррикадная", "Парк культуры", "Лубянка", - говорится в сообщении.

Новые парковки появятся также на улице Каретный Ряд - у входа в сад "Эрмитаж", улицах Садовая-Черногрязская, Садовая-Спасская, Петровка, Москворецкая, Варварка, Валовая, Волхонка, Пречистенка, на Зубовском бульваре и др.

"Моя улица" - крупнейший проект благоустройства в современной истории Москвы. С 2015 года проведена реконструкция уже более 100 улиц. В 2017 году в программу вошло более 80 пространств, включая улицы, въездные группы, крупные площади.

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