Маршруты наземного транспорта изменят работу из-за мероприятий в честь 870-летия Москвы

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Некоторые маршруты общественного транспорта Москвы изменят время работы и трассы следования в связи с подготовкой и празднованием Дня города. Как сообщается на сайте столичной мэрии, изменения будут действовать по всему городу с вечера 7 сентября по 11 сентября включительно.

"С 22:00 7 сентября до 11 сентября автобус М1 будет следовать от улицы Кравченко до кинотеатра "Ударник", автобус М10 - от Лобненской улицы до станции метро "Маяковская", автобусы 101, 904 - до Белорусского вокзала, автобус Н1 будет ходить на двух участках: от Озерной улицы до кинотеатра "Ударник" и от аэропорта Шереметьево до Белорусского вокзала", - говорится в сообщении.

С 18:00 8 сентября до 11 сентября автобусы М3 будут курсировать от станции метро "Семеновская" до "Лубянки", автобусы М6 - от Силикатного завода до "Краснопресненской". С 19:00 8 сентября до 11 сентября автобус М2 будет следовать от остановки "Фили" до станции метро "Библиотека имени Ленина" (от площади Арбатские Ворота по улице Знаменка и Моховой улице), автобус 38 - от Рижского вокзала до "Трубной", автобус 144 - от станции метро "Теплый Стан" до кинотеатра "Ударник", автобус Н2 - от Беловежской улицы до станции метро "Библиотека имени Ленина" (от площади Арбатские Ворота по улице Знаменка и Моховой улице).

В выходные, 9 и 10 сентября, с 11:00 до завершения спортивных мероприятий автобус 38 будет перевозить пассажиров от Рижского вокзала до Самотечной площади. После окончания мероприятий маршрут снова продлят до станции метро "Трубная". В субботу, 9 сентября, с 10:30 и в воскресенье, 10 сентября, с 09:30 автобусы маршрута А будут следовать от стадиона "Лужники" до площади Никитские Ворота. В субботу, 9 сентября, с 11:30 и в воскресенье, 10 сентября, с 11:00 до конца праздничных мероприятий автобусы Т13 и 24 будут доезжать до Самотечной площади.

В субботу, 9 сентября, с 12:30 и в воскресенье, 10 сентября, с 13:30 автобусы 255 по пути к "Лужникам" вместо улиц Ленивки и Волхонки будут курсировать по Пречистенской набережной и Соймоновскому проезду. В субботу, 9 сентября, с 20:00 до окончания фейерверка автобусы будут ходить только от "Лужников" до станции метро "Кропоткинская". В воскресенье, 10 сентября, с 08:30 автобус 15 будет следовать от ВДНХ до Краснопролетарской улицы.

В субботу, 9 сентября, с 14:30 автобус 793 вместо улицы Богданова будет ходить в обоих направлениях по Проектируемому проезду №5032. Остановка "Районная управа Солнцево" временно отменяется. В воскресенье, 10 сентября, с 11:00 автобусы М9 будут следовать от станции метро "Китай- город" по Маросейке, Покровке и Садовому кольцу до проспекта Мира и далее по своему маршруту.

Зеленоград

В Зеленограде 9 сентября с 15:00 до окончания мероприятий для общественного транспорта перекроют улицу Николая Злобина, Центральный проспект (на участке от улицы Николая Злобина до Савелкинского проезда) и Савелкинский проезд.

Автобусы 1, 10, 12, 15, 25, 29 от станции Крюково будут следовать до остановки "Дом мебели", далее по 1-му Западному проезду до остановки "Северная". Автобусы 2, 3, 19, 32 и 32к будут отправляться от своих конечных остановок "Станция Крюково", "14-й микрорайон", "16-й микрорайон" и "Кутузово" до остановки "МИЭТ". Посадка на автобусы 400, 400э будет проходить на остановках "Дом мебели" и "Березка". Транспорт будет выезжать из города по Панфиловскому и Ленинградскому шоссе.

Зеленоградские маршруты 8, 9, 11, 27 и 29 отменяются.