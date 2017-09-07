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Церемония развода караулов в Кремле отменена из-за Дня города

Москва
7 сентября, 10:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС

Ранее сообщалось, что допуск посетителей в Мавзолей В.И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет

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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Торжественная традиционная церемония развода караулов в Кремле отменена в субботу, 9 сентября из-за Дня города.

"В связи с празднованием Дня города Москвы 9 сентября 2017 года церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка на Соборной площади Московского Кремля проводиться не будет", - сообщили ТАСС в Центре по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО).

Эта церемония проводится каждую субботу в теплое время года - с апреля по октябрь.

Ранее ФСО также сообщила, что "в связи с проведением на Красной площади массовых мероприятий 9 сентября 2017 года допуск посетителей в Мавзолей В.И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет".

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