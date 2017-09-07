Рыбный переулок в Москве, расположенный на пути к новому парку "Зарядье", стал пешеходным

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Рабочие завершили благоустройство пешеходной зоны в Рыбном переулке по программе "Моя улица", движение транспорта по нему закрыто. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"В центральной части города появилась новая пешеходная зона. Теперь Рыбный переулок закрыт для движения транспорта. Для проезда сохранится доступ к офисам расположенных там организаций, для сервисной и специализированной техники", - отмечается в сообщении.

Данный переулок является частью кратчайшего пешеходного маршрута от Никольской улицы и станции метро "Площадь Революции" к парковой зоне "Зарядье".

По оценкам специалистов, этим маршрутом будут пользоваться до 100 тыс. человек в сутки, а ограничение движения транспорта позволит создать комфортный пешеходный маршрут для посетителей парка и повысит безопасность движения.

Рыбный переулок входит в программу благоустройства "Моя улица", в рамках которой также организуют общественные пространства вокруг будущего парка "Зарядье". Своего рода продолжением парка станет новая пешеходная зона, которая протянется от Варварки до Никольской улицы. Помимо Рыбного переулка, она включит в себя Биржевую площадь, на которой появится фонтан, и Богоявленский переулок.

Программа "Моя улица" - крупнейший проект благоустройства в современной истории Москвы. С 2015 года проведена реконструкция уже более 100 улиц, в этом году по программе будет благоустроено 89 городских территорий.