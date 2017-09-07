Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.09:
$ 57.14
€ 68.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Рыбный переулок в Москве, расположенный на пути к новому парку "Зарядье", стал пешеходным

Москва
7 сентября, 13:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС

По оценке специалистов, пешеходным маршрутом от метро "Площадь Революции" до парка будут пользоваться до 100 тыс. человек в сутки

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Рабочие завершили благоустройство пешеходной зоны в Рыбном переулке по программе "Моя улица", движение транспорта по нему закрыто. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"В центральной части города появилась новая пешеходная зона. Теперь Рыбный переулок закрыт для движения транспорта. Для проезда сохранится доступ к офисам расположенных там организаций, для сервисной и специализированной техники", - отмечается в сообщении.

Данный переулок является частью кратчайшего пешеходного маршрута от Никольской улицы и станции метро "Площадь Революции" к парковой зоне "Зарядье".

По оценкам специалистов, этим маршрутом будут пользоваться до 100 тыс. человек в сутки, а ограничение движения транспорта позволит создать комфортный пешеходный маршрут для посетителей парка и повысит безопасность движения.

Рыбный переулок входит в программу благоустройства "Моя улица", в рамках которой также организуют общественные пространства вокруг будущего парка "Зарядье". Своего рода продолжением парка станет новая пешеходная зона, которая протянется от Варварки до Никольской улицы. Помимо Рыбного переулка, она включит в себя Биржевую площадь, на которой появится фонтан, и Богоявленский переулок.

Программа "Моя улица" - крупнейший проект благоустройства в современной истории Москвы. С 2015 года проведена реконструкция уже более 100 улиц, в этом году по программе будет благоустроено 89 городских территорий.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Какие книги покупать на Московской международной книжной ярмарке
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Фото
10
Прогулки по Петру: что происходит с одним из главных монументов Церетели 20 лет спустя
10
Более 200 тыс. верующих отпраздновали Курбан-байрам в Москве
8
Школу на тысячу мест откроют в октябре в ЮЗАО Москвы на месте снесенных пятиэтажек
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Вспышка на Солнце привела к ухудшению связи в Европе и Америке
2
Подросток, устроивший стрельбу в Ивантеевке раскаивается в содеянном
3
Улюкаев посоветовал "бояться данайцев, приносящих колбайцев"
4
Порошенко признал, что возвращение Крыма Украине сейчас нереально
5
Депутат считает техническими поправки о привлечении к ответственности за пьяное вождение
6
Памятник Александру Пушкину открыли после реставрации в центре Москвы
7
СМИ: двое военных погибли в результате удара Израиля по территории Сирии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама