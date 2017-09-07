Во дворе жилого дома в Москве, по предварительным данным, обнаружена граната времен войны

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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Металлический предмет со следами коррозии, предположительно граната времен Великой Отечественной войны, обнаружен во дворе дома на северо-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"Неизвестный предмет, внешне похожий на гранату, обнаружен во дворе жилого дома в Москве", - сказал собеседник агентства. В настоящее время на место ЧП ожидают прибытия кинологов и саперов.
В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД России по Москве ТАСС сообщили, что в 13:24 мск в столичную полицию поступила информация об обнаружении цилиндрического предмета во дворе дома номер 9 по Янтарному проезду. "Обнаружен предмет со следами сильной коррозии. По предварительным данным, это снаряд времен Великой Отечественной войны", - сообщили в ведомстве.
Эвакуация жителей дома не проводится.