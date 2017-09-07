Автомобилистов Москвы просят пересесть на городской транспорт в связи с плохой погодой

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Департамент транспорта предупреждает автомобилистов Москвы о возможном затруднении дорожно-транспортной ситуации в связи со сложными погодными условиями и просит горожан по возможности отказаться от пользования личными автомобилями и осуществлять поездки на городском транспорте.

"В ближайшие несколько часов в столице и области ожидается ухудшение погодных условий. По данным Гидрометцентра, днем и вечером 7 сентября местами прогнозируются дождь, гроза, а также усиление ветра с порывами до 12-17 м/с. При неблагоприятных погодных условиях возможно ухудшение видимости и рост числа ДТП, что может привести к осложнению дорожной ситуации. Просим водителей по возможности отказаться от использования личного транспорта и пересесть на городские маршруты", - сообщили ТАСС в пресс-службе департамента транспорта.

В настоящее время загруженность дорог оценивается в 5 баллов. Наибольшие затруднения при движении в сторону области зафиксированы на Ленинградском шоссе от улицы Флотская до улицы Московская, на Ленинском проспекте от площади Академика Тамма до улицы 26-ти Бакинских Комиссаров. На МКАД скорости снижены на юго-востоке внутренней стороны от Волгоградского проспекта до Бесединского шоссе. ТТК медленно едет на западе внутренней стороны от Комсомольского проспекта до Звенигородского шоссе.

Транспортный комплекс Москвы напоминает автомобилистам о необходимости соблюдать правила дорожного движения, не нарушать скоростной режим, держать дистанцию и избегать резких маневров.