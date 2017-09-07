Сбой в движении поездов произошел на Белорусском направлении МЖД

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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Движение поездов на Белорусском направлении Московской железной дороги остановлено в четверг вечером из-за падения контактной опоры на пути. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
"На перегоне Одинцово - Голицыно в районе станции Перхушково в результате падения опоры контактной сети на железнодорожные пути перекрыто движение в обоих направлениях. Задержаны четыре пассажирских и 10 пригородных поездов", - сказал собеседник агентства.
Пассажиров информируют об этом с помощью систем громкой связи на вокзалах, системы ОКСИОН, комплексов ЦОДД и смс-рассылок. Между станциями Одинцово и Голицыно организованы компенсационные автобусные маршруты.
По словам источника, по предварительным данным, контактная опора осыпалась от старости. По данному факту проводится поверка.