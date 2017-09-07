Источник: восстановлено движение на Белорусском направлении МЖД

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Движение поездов на Белорусском направлении Московской железной дороги восстановлено после падения контактной опоры. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Аварийно-восстановительные работы завершены, движение поездов восстановлено в обоих направлениях. Всего были задержаны пять пассажирских и 23 пригородных поезда", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что на перегоне Одинцово - Голицыно в районе станции Перхушково в результате падения опоры контактной сети на железнодорожные пути было перекрыто движение.

По предварительным данным, контактная опора осыпалась от старости. По данному факту проводится поверка.