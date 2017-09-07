Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.09:
$ 57.14
€ 68.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Источник: восстановлено движение на Белорусском направлении МЖД

Москва
7 сентября, 23:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС

Отмечается, что в результате сбоя были задержаны пять пассажирских и более 20 пригородных поездов

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Движение поездов на Белорусском направлении Московской железной дороги восстановлено после падения контактной опоры. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Аварийно-восстановительные работы завершены, движение поездов восстановлено в обоих направлениях. Всего были задержаны пять пассажирских и 23 пригородных поезда", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что на перегоне Одинцово - Голицыно в районе станции Перхушково в результате падения опоры контактной сети на железнодорожные пути было перекрыто движение.

По предварительным данным, контактная опора осыпалась от старости. По данному факту проводится поверка.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Робот Вера принимает на работу. Российский стартап раздвинул границы использования искусственного интеллекта
Какие книги покупать на Московской международной книжной ярмарке
Фото
Обновленный шоу-рум по программе реновации жилья
14
Москвичи смогут сходить на экскурсии в первые готовые квартиры по программе реновации
10
Прогулки по Петру: что происходит с одним из главных монументов Церетели 20 лет спустя
10
Более 200 тыс. верующих отпраздновали Курбан-байрам в Москве
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Госдеп: Вашингтон не хочет продолжения обмена контрмерами с Москвой
2
Сборная России сыграет с хорватами в 1/8 финала Евробаскета-2017
3
Минобороны РФ: модернизированный танк Т-80БВМ готовится к испытаниям
4
В ООН не хотят, чтобы народ КНДР страдал от новых санкций
5
Первый частный трамвай в Петербурге запустят в ноябре 2017 года
6
Вспышка на Солнце привела к ухудшению связи в Европе и Америке
7
Селфи-камеру для холодильника создали в Великобритании
Темы дня
Новости партнеров
Реклама