Источник: восстановлено движение на Белорусском направлении МЖД

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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Движение поездов на Белорусском направлении Московской железной дороги восстановлено после падения контактной опоры. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
"Аварийно-восстановительные работы завершены, движение поездов восстановлено в обоих направлениях. Всего были задержаны пять пассажирских и 23 пригородных поезда", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что на перегоне Одинцово - Голицыно в районе станции Перхушково в результате падения опоры контактной сети на железнодорожные пути было перекрыто движение.
По предварительным данным, контактная опора осыпалась от старости. По данному факту проводится поверка.