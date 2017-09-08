Людовико Эйнауди даст два концерта в Москве

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Композитор и пианист Людовико Эйнауди даст два концерта в "Крокус сити холл" - 8 и 9 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе организатора гастролей.

Эйнауди представит новую концертную программу в рамках мирового тура. Помимо России, в его гастрольном графике значатся Китай, Канада и США, а также страны Европы, в том числе Германия, Италия, Испания и Великобритания.

Маэстро впервые посетил Москву в 2012 году. Успех выступления был настолько велик, что организаторам пришлось тогда устроить дополнительный концерт. Интерес поклонников спустя пять лет не уменьшился, и продюсеры вновь объявили о дополнительном выступлении - 9 сентября.

Людовико Эйнауди начал карьеру как классический композитор, однако вскоре стал добавлять в произведения другие стили - поп- и рок-музыку, этническую и народную. Широкую известность ему принесли саундтреки к фильмам "1+1", "Я все еще здесь", мини-сериалу "Доктор Живаго".

В июне 2016 года Эйнауди исполнил свою "Элегию Арктике" на искусственном айсберге в Северном Ледовитом океане, чтобы привлечь внимание к проблеме сохранения этого региона.