Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.09:
$ 57.14
€ 68.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"КамАЗ" передал на испытания Москве электробус нового поколения

Москва
8 сентября, 10:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, сентября. /ТАСС

Запас хода элетробуса на одной 20-минутной подзарядке составляет 100 км

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. "КамАЗ" передал "Мосгортрансу" для опытной эксплуатации электробус нового поколения, разработанный совместно с московской инжиниринговой компанией Drive Electro. В церемонии приняли участие генеральный директор ГУП "Мосгортранс" Евгений Михайлов, генеральный директор ПАО "КамАЗ" Сергей Когогин и генеральный директор Drive Electro Сергей Иванов. Об этом передает корреспондент ТАСС.

Опытная эксплуатация машины продлится два месяца. "Экологичность, бесшумность и экономичность в эксплуатации являются явным преимуществом камазовского электробуса перед традиционными автобусами с двигателями внутреннего сгорания. Еще в 2015 году, при передаче первого электробуса "КамАЗ" в опытную эксплуатацию, к этой модели и перспективам развития нового типа транспорта в столице был проявлен высокий интерес", - отметил Когогин.

Электробус КамАЗ-6282 адаптирован для маломобильных пассажиров, имеет низкий уровень пола, оснащен видеокамерами и спутниковой навигацией. Общая вместимость салона - 85 пассажиров. Аккумуляторы заряжаются от электрической сети с напряжением 380 вольт, запас хода на одной 20-минутной подзарядке - 100 км. Максимальная скорость - 65 км/ч, электробус можно эксплуатировать при температуре до минус 30 градусов.

Как ранее сообщал ТАСС, власти Москвы до конца 2017 года планируют объявить тендер на закупку как минимум 300 электробусов. Гендиректор "Мосгортранса" пояснил, что в настоящее время техническое задание изучается всеми потенциальными производителями как российскими, так и иностранными.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Робот Вера принимает на работу. Российский стартап раздвинул границы использования искусственного интеллекта
Фото
Обновленный шоу-рум по программе реновации жилья
14
Москвичи смогут сходить на экскурсии в первые готовые квартиры по программе реновации
10
Прогулки по Петру: что происходит с одним из главных монументов Церетели 20 лет спустя
10
Более 200 тыс. верующих отпраздновали Курбан-байрам в Москве
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Высота волн у берегов Мексики достигла одного метра
2
Вторая крупная вспышка на Солнце произошла вечером 7 сентября
3
Бабье лето придет в Московский регион в выходные
4
ВКС РФ уничтожили у Дейр-эз-Зора "министра войны" ИГ
5
Рогозин: Сирия и Израиль должны были раньше заинтересоваться БМПТ "Терминатор"
6
Соколов: замена транспортного налога на экологический сбор обсуждается только экспертами
7
Губернатор Флориды приказал эвакуировать сотни тысяч человек из-за урагана "Ирма"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама