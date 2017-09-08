Собянин: завершение строительства первого участка ТПК - подарок москвичам ко Дню города

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу принял участие в техническом пуске первого участка Третьего пересадочного контура (ТПК) Московского метрополитена от станции "Деловой центр" до "Петровского парка". Он назвал завершение строительства первого участка новой линии метро подарком москвичам ко Дню города.

По словам Собянина, "начиная с 2011 года в городе построено уже 60 новых станций метрополитена и Московского центрального кольца". ТПК станет новым большим подземным кольцом метрополитена. Его общая длина составит 66,7 км с 31 станцией.

Протяженность первого участка нового кольца составляет 10,5 км, на нем расположено пять станций: "Петровский парк", "ЦСКА", "Хорошевская", "Шелепиха" и "Деловой центр". В следующем году планируется построить участок от "Петровского парка" до станции "Нижняя Масловка".