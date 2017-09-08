Новый электробус "КамАЗ" выйдет на маршруты Москвы в конце сентября

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Электробус нового поколения КамАЗ-6282 начнет курсировать на маршрутах Москвы в конце сентября, сообщил в пятницу журналистам генеральный директор ГУП "Мосгортранс" Евгений Михайлов.
"Во второй половине сентября вы его уже увидите на дорогах Москвы. Он не будет курсировать по какому-то определенному маршруту. Он будет закреплен к Филевскому автобусному парку и передвигаться в центре Москвы", - сказал Михайлов.
Электробус КамАЗ-6282 адаптирован для маломобильных пассажиров, имеет низкий уровень пола, оснащен видеокамерами и спутниковой навигацией. Общая вместимость салона - 85 пассажиров. Аккумуляторы заряжаются от электрической сети с напряжением 380 вольт, запас хода на одной 20-минутной подзарядке - 100 км. Максимальная скорость - 65 км/ч, электробус можно эксплуатировать при температуре до минус 30 градусов.
Как сообщалось ранее, власти Москвы до конца 2017 года планируют объявить тендер на закупку как минимум 300 электробусов. Михайлов уточнял, что в настоящее время техническое задание изучается всеми потенциальными производителями - как российскими, так и иностранными.