Центр связи и спутниковых систем оштрафован на 560 тыс. руб. за нарушения с недвижимостью

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Суд в Москве оштрафовал Главный центр связи и спутниковых систем на 560 тыс. руб. за нарушения с недвижимостью. Об этом сообщила представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова.
В ходе прокурорской проверки установлено, что учреждение не зарегистрировало в установленном порядке право оперативного управления на переданные столичным управлением Росимущества 17 объектов недвижимости, которые являются собственностью Российской Федерации. В связи с этим в отношении руководителя и учреждения прокуратура возбудила 34 дела об административных о правонарушениях по ст. 19.21 КоАП РФ ("Несоблюдение порядка государственной регистрации прав на недвижимое имущество").
"Постановлениями мирового судьи судебного участка № 383 Мещанского района Москвы виновным назначены административные наказания в виде штрафов на общую сумму более 560 тыс. рублей", - сообщили в ММТП.