Московские школьники провели флешмоб на Воробьевых горах к Дню города

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Московские школьники устроили праздничный флешмоб в честь Дня города на Воробьевых горах. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе департамента образования Москвы.
"На площадке Московского дворца пионеров на Воробьевых горах школьники изобразили цифру 870, символизирующую возраст любимого города и прокричали "С Днем рождения Москва!". Фигуру ребята создали за два часа", - говорится в сообщении.
Поздравить город собрались более 400 учащихся из 30 образовательных учреждений столицы.
Москва отмечает 870-летие. Мероприятия, приуроченные к юбилею, проходят на площадках по всему городу с 1 по 10 сентября. Кульминацией праздника станет программа 9 и 10 сентября на Тверской улице, там откроются тематические площадки "Москва покоряет", "Москва строит", "Москва изобретает", "Москва открывает", "Москва созидает" и "Москва ставит рекорды".