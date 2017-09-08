Скорость движения в Москве увеличилась в результате программы "Моя улица"

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Скорость движения транспорта увеличилась на 4% на благоустроенных участках в рамках программы "Моя улица", кроме того, там в два раза сократилось число ДТП. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
На большей части участков в начале сентября завершились реконструкционные работы в рамках программы "Моя улица". На благоустроенных улицах были изменены схемы движения транспорта, структурированы транспортные потоки, ликвидированы "бутылочные горлышки" и места хаотичной парковки.
"В столице появились новые пешеходные зоны, удобные проезды, парковочные места для личных автомобилей, такси, а также туристических автобусов. В ближайшее время появятся новые выделенные полосы для общественного транспорта. Кроме того, были ликвидированы конфликтные точки в узких местах, что позволило уже сейчас сократить количество аварий на благоустроенных улицах, а также повысить скорость движения на отдельных участках", - привела пресс-служба слова руководителя учреждения Вадима Юрьева.
По данным ЦОДД, в первую неделю сентября аварийность на благоустроенных улицах сократилась в два раза - ДТП стало меньше на 52%. Кроме того, средняя скорость движения на наиболее крупных магистралях по реконструкции - Садовом кольце, Тверской и 1-й Тверской-Ямской улицах, Сретенке, Большой Лубянке, Варварке - увеличилась на 4% в часы пик.
При этом наибольшее увеличение скорости движения в часы пик отмечено на Большой Лубянке - на 27% выросла скорость потока. Кроме того, увеличилась и средняя скорость движения на основных и вылетных магистралях - на 3%.