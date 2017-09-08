Более 5 тыс. деревьев высадят осенью в Москве по программе "Моя улица"

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Более 5 тыс. деревьев - берез, дубов, вязов, лип, каштанов - появятся на московских улицах, въездах в город и площадях, благоустроенных в этом году по программе "Моя улица". Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента капитального ремонта.

"Кроме того, там высадят рябину, яблони, черемуху, иргу, багряник и сирень. Высаживать деревья будут с конца октября до декабря", - уточнили в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, уже определены 40 адресов, где высадят деревья и кустарники. В их числе Тверская улица, Волхонка, Сретенка, Петровка, Пречистенка и Солянка, Садовое и Бульварное кольца. "Это именно те деревья, которые хорошо приживаются в городской среде и ранее уже использовались для озеленения улиц столицы", - подчеркнули в пресс-службе.

Там добавили, что к подрядчикам будут предъявляться самые жесткие требования: они должны будут не только доставить и высадить растения в грунт, но и ухаживать за ними впоследствии. "С 2017 года срок гарантийного обслуживания для каждого дерева впервые составит три года. Все работы, включая замену неприжившихся растений, войдут в стоимость контракта. При этом затраты на озеленение благоустроенных улиц в этом году не превысят прошлогодние", - заверили в пресс-службе. Подрядчик, который будет нести полную ответственность за деревья и их адаптацию в городской среде, будет в ближайшее время определен на открытом конкурсе.

Высаживать будут крупномерные деревья высотой от двух до семи метров и диаметром кроны от одного до четырех метров. Это молодые, уже окрепшие деревья в возрасте от 25 до 35 лет. Они должны быть выращены в специализированных питомниках, быть приспособленными к российским зимам и условиям мегаполиса.

Озеленение - это завершающий этап городского благоустройства по программе "Моя улица". В 2015-2016 годах на отремонтированных улицах высадили более семи тысяч деревьев.