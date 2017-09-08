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Движение трамваев на площади Тверская Застава в Москве запустят 9 сентября

Москва
8 сентября, 18:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, сентября. /ТАСС

Трамвайные маршруты свяжут Белорусский, Казанский, Ленинградский и Ярославский вокзалы

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Движение трамваев на площади Тверская Застава в Москве будет запущено 9 сентября. В День города здесь откроют два трамвайных маршрута -  номер 7 и 9, сообщили ТАСС в пресс-службе "Мосгортранса".

"Наземный транспорт свяжет сразу четыре московских вокзала: Белорусский, Казанский, Ленинградский и Ярославский. От Белорусского вокзала до спорткомплекса "Олимпийский" на новом трамвае можно будет добраться за 23 минуты", - говорится в сообщении.

Запуск движение позволит создать новые связи для 30 тыс. пассажиров ежедневно. Их проезд обеспечат низкопольные вагоны "Витязь-М". Интервалы движения трамваев у Белорусского вокзала составят 3-4 минуты. Заметно сократится время пересадки между различными видами транспорта. Так, расстояние между остановкой трамвая и станцией "Белорусская" Кольцевой линии уменьшится в 5,5 раз.

Реконструкция площади Тверская Застава также позволит повысить качество обслуживания пассажиров автобусных маршрутов: по окончании работ вблизи Белорусского вокзала будут доступны 11 остановок общественного транспорта.

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