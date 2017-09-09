Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 57
€ 68.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

День города в Москве будет солнечным и теплым

Москва
9 сентября, 6:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, сентября. /ТАСС

Температура воздуха составит 17-19 градусов

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Теплая и сухая погода ожидается в День города Москвы в столичным регионе. Об этом сообщили в Росгидромете.

"Под утро местами возможен туман. Днем при переменной облачности обойдется без осадков. Температура воздуха в Москве составит 17-19, по области будет от 15 до 20 градусов", - уточнил представитель метеослужбы.

Ветер ожидается западной четверти со скоростью 3-8 м/с.

В воскресенье будет облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем местами не исключен небольшой дождь.

Ночью в Москве будет 9-11, по области - от 6 до 11 градусов. Днем в столице воздух прогреется до 20-22, в Подмосковье - до 18-23 градусов. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
14 главных фото недели: принц Джордж в школе, Путин во Владивостоке, Меркель на дебатах
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Фото
Обновленный шоу-рум по программе реновации жилья
14
Москвичи смогут сходить на экскурсии в первые готовые квартиры по программе реновации
10
Прогулки по Петру: что происходит с одним из главных монументов Церетели 20 лет спустя
10
Более 200 тыс. верующих отпраздновали Курбан-байрам в Москве
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Штат Нью-Йорк выплатит $22 млн по иску семьи российского боксера Абдусаламова
2
Операция "Анадырь". Досье
3
Ураган "Ирма" вновь усилился до максимальной категории
4
Путин поручил изучить случаи отказа жителям Крыма в российском гражданстве
5
Российские туристы эвакуированы с курортов Кубы из-за урагана "Ирма"
6
Суд не признал потерпевшей выжившую в массовом убийстве под Тверью
7
Кому в России работать хорошо: как госрегулирование повлияло на потребительский рынок
Темы дня
Новости партнеров
Реклама