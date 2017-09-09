День города в Москве будет солнечным и теплым

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Теплая и сухая погода ожидается в День города Москвы в столичным регионе. Об этом сообщили в Росгидромете.

"Под утро местами возможен туман. Днем при переменной облачности обойдется без осадков. Температура воздуха в Москве составит 17-19, по области будет от 15 до 20 градусов", - уточнил представитель метеослужбы.

Ветер ожидается западной четверти со скоростью 3-8 м/с.

В воскресенье будет облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем местами не исключен небольшой дождь.

Ночью в Москве будет 9-11, по области - от 6 до 11 градусов. Днем в столице воздух прогреется до 20-22, в Подмосковье - до 18-23 градусов. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5-10 м/с.