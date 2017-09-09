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В Москве запущено движение трамваев на площади Тверской Заставы

Москва
9 сентября, 15:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, сентября. /ТАСС

Интервалы движения трамваев у Белорусского вокзала составят 3-4 минуты

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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Трамвайные маршруты вновь запущены на площади Тверской Заставы у Белорусского вокзала в Москве. Об этом сообщается в субботу в Telegram-канале департамента транспорта столицы.

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Благоустройство площади Тверской заставы в Москве находится в завершающей стадии

"Долгожданное возвращение состоялось! На площади Тверская Застава снова ходят трамваи. Маршруты 7 и 9 следуют новыми трассами с сегодняшнего дня", - говорится в сообщении.

Проезд пассажиров обеспечат низкопольные вагоны "Витязь-М". Интервалы движения трамваев у Белорусского вокзала составят 3-4 минуты. Заметно сократится время пересадки между различными видами транспорта. Так, расстояние между остановкой трамвая и станцией "Белорусская" Кольцевой линии уменьшится в 5,5 раз.

Реконструкция площади Тверская Застава также позволит повысить качество обслуживания пассажиров автобусных маршрутов: по окончании работ вблизи вокзала будут доступны 11 остановок общественного транспорта.

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