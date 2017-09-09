Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Единый день голосования - 2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 57
€ 68.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Москва вложила 14 млрд рублей в строительство парка "Зарядье"

Москва
9 сентября, 16:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, сентября. /ТАСС

Открытие парка приурочено к 870-летию Москвы

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Строительство ландшафтного парка "Зарядье" в Москве обошлось городу в 14 млрд рублей. Об этом в субботу сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, слова которого приводит пресс-служба городского стройкомплекса.

Галерея
6 фото

Путин и Собянин в День города посетили парк "Зарядье" в центре Москвы

"В строительство парка "Зарядье" город вложил 14 млрд рублей, - приводит пресс-служба слова Хуснуллина. - Почти 9,5 млрд стоило возведение всех наземных объектов и подземного паркинга на 430 машино-мест".

Он отметил, что, помимо других объектов, на территории парка расположились медиацентр с уникальным оборудованием, научно-познавательный центр "Заповедное посольство", уникальный флорариум и ледяная пещера.

Хуснуллин сообщил, что в "Зарядье" также был возведен "Парящий мост" - сооружение с консолью длиной 70 метров без опор и поддерживающих конструкций. Это мост стал смотровой площадкой, с которой открываются панорамные виды на достопримечательности столицы.

По его словам, стоимость мероприятий по благоустройству парка составила 3,69 млрд рублей.

Смотрите также

Парк "Зарядье". Досье

"Напомню, это 62 тыс. кв. метров зеленых насаждений, 8 км дорожек, в том числе 1,8 из них - с подогревом, скамейки, освещение, объекты навигации. В парке высажено более 1 млн растений, среди которых 760 деревьев и 7 тыс. кустарников", - сообщил Хуснуллин.

Он также подчеркнул, что "Зарядье" был построен в рекордно короткие сроки: строительство уникального парка заняло 2,5 года. "Строительство парка "Зарядье" в центре Москвы в такие сжатые сроки является настоящим подвигом 5 тыс. строителей", - отметил заммэра.

Открытие ландшафтного парка "Зарядье" приурочено к отмечаемому сейчас 870-летию Москвы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
870-летие Москвы
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
14 главных фото недели: принц Джордж в школе, Путин во Владивостоке, Меркель на дебатах
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Фото
15
Тысячи москвичей и гостей города отмечают 870-летие столицы
Обновленный шоу-рум по программе реновации жилья
14
Москвичи смогут сходить на экскурсии в первые готовые квартиры по программе реновации
10
Прогулки по Петру: что происходит с одним из главных монументов Церетели 20 лет спустя
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Российский дипломат назвал фальшивкой доклад комиссии ООН по Сирии
2
Страны Балтии попросили не называть их бывшими советскими республиками
3
Восемь человек погибли в ДТП в Свердловской области
4
Липницкая уведомила Федерацию фигурного катания России о завершении карьеры
5
Рогозин: БМПТ "Терминатор" "взорвала" рынок
6
Путин и Собянин в День города посетили парк "Зарядье" в центре Москвы
7
Число пострадавших в ЧП с поездом и грузовиком в Югре увеличилось до 17 человек
Темы дня
Новости партнеров
Реклама