Москва вложила 14 млрд рублей в строительство парка "Зарядье"

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Строительство ландшафтного парка "Зарядье" в Москве обошлось городу в 14 млрд рублей. Об этом в субботу сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, слова которого приводит пресс-служба городского стройкомплекса.

"В строительство парка "Зарядье" город вложил 14 млрд рублей, - приводит пресс-служба слова Хуснуллина. - Почти 9,5 млрд стоило возведение всех наземных объектов и подземного паркинга на 430 машино-мест".

Он отметил, что, помимо других объектов, на территории парка расположились медиацентр с уникальным оборудованием, научно-познавательный центр "Заповедное посольство", уникальный флорариум и ледяная пещера.

Хуснуллин сообщил, что в "Зарядье" также был возведен "Парящий мост" - сооружение с консолью длиной 70 метров без опор и поддерживающих конструкций. Это мост стал смотровой площадкой, с которой открываются панорамные виды на достопримечательности столицы.

По его словам, стоимость мероприятий по благоустройству парка составила 3,69 млрд рублей.

"Напомню, это 62 тыс. кв. метров зеленых насаждений, 8 км дорожек, в том числе 1,8 из них - с подогревом, скамейки, освещение, объекты навигации. В парке высажено более 1 млн растений, среди которых 760 деревьев и 7 тыс. кустарников", - сообщил Хуснуллин.

Он также подчеркнул, что "Зарядье" был построен в рекордно короткие сроки: строительство уникального парка заняло 2,5 года. "Строительство парка "Зарядье" в центре Москвы в такие сжатые сроки является настоящим подвигом 5 тыс. строителей", - отметил заммэра.

Открытие ландшафтного парка "Зарядье" приурочено к отмечаемому сейчас 870-летию Москвы.