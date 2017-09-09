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В Москве погиб мужчина, на которого из-за неисправности домкрата сорвалась "Газель"

Москва
9 сентября, 17:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, сентября. /ТАСС

Источник сообщил, что инцидент произошел на территории НИИ трансплантологии

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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Мужчина погиб после того, как из-за сорвавшегося домкрата на него рухнул автомобиль "Газель". ЧП случилось на территории НИИ трансплантологии в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах города.

"Инцидент произошел на территории лечебного заведения по адресу: улица Щукинская, дом 1", - сказал собеседник агентства.

По его данным, на мужчину упала "Газель" из-за неисправности домкрата.

Спасатели извлекают погибшего из-под машины.

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