Гости "Зарядья" совершили путешествие во времени, посетили "парящий мост" и амфитеатр

МОСКВА, 9 сентября. /Корр. ТАСС Юлия Ермилова/. Столичные власти в честь 870-летия Москвы в субботу частично открыли доступ к парку "Зарядье" для москвичей и гостей столицы. Это первый крупный парк, созданный в городе за последние 50 лет. Его площадь - 130 тыс. кв. м.

Один из первых объектов, который сразу привлекает внимание посетителей после входа, - это медиацентр. Он выглядит, как большой белый космический корабль, частично ушедший под землю. Такая иллюзия возникает из-за того, что крыша здания "спрятана" под ландшафтом.

Внутри также необычно - длинный подвесной потолок светится прозрачным белым цветом. По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, потолок должен отображать различные световые явления.

"Этот потолок напоминает проросшие корни деревьев. По задумке, потолок светится разными природными явлениями - от северного сияния до грозового неба", - поделился с ТАСС Кузнецов.

Путешествие во времени

Сотрудники медиацентра ведут гостей в большой круглый зал - по виду это напоминает большой кинотеатр с экраном в 360 градусов. Внезапно эхом раздается громкий голос, приглашая в путешествие. А далее зрители попадают в Древнюю Русь, откуда началась история Москвы.

"X век, на берегах рек Москва и Неглинная живет племя вятичей. Поселение окружают непроходимые леса, которые дают защиту, кров и пропитание...", - рассказывает аудиогид.

Вятичи в красных одеждах ходят, как будто совсем рядом, но вот они исчезают, и на экране появляется князь Юрий Долгорукий, который и задумал основать город на берегах двух рек. Постепенно Москва из деревянной становится белокаменной, а затем красной, какой ее знают современные городские жители.

Парящий мост

После путешествия в машине времени непросто вернуться обратно, но как только выходишь из медиацентра, то сразу замечаешь необычный рельеф парка. Искусственное покрытие сменяется травяными коврами, а спуски и подъемы полностью вовлекают в процесс прогулки.

И вот уже вереница бывалых путешественников решительно направляется в сторону парящего моста. Проходя по мосту чувствуешь, что как будто паришь над столицей. А панорамный вид на город и Москва-реку вызывает желание сделать красивые фотографии.

Москвичка Елена Клюева не надеялась в этот день попасть в парк "Зарядье", но все-таки ей удалось прогуляться по "парящему мосту".

"Я столько о нем [о мосте] уже слышала, что хотелось своими ногами пройтись. Здесь очень классно фотографировать, и нереальное ощущение замедленного полета над городом", - сказала она.

Амфитеатр

Еще с моста слышно песню. И, конечно же, поется в ней о любимой Москве. Сначала посетители замечают блестящие солнечные блики, которые словно танцуют на большом прозрачном стеклянном куполе, а потом уже видят и сам холм, где расположился амфитеатр.

Можно присесть на ступеньки-уровни с деревянными сиденьями, а можно просто на траву - администрацией парка это не воспрещается. Волонтеры рассказали, что можно приносить с собой напитки и еду, чтобы устроить небольшой пикник.

"Наш парк - это большое пространство для отдыха. И руководство парка только поощряет, если гости захватят с собой что-то перекусить. А заодно и послушают музыкантов в амфитеатре", - отметили волонтеры.

По оценкам специалистов, парк будут посещать до 12 млн человек в год. "Зарядье" соединяет пешеходные и туристические маршруты центра - от Варварки и Большого Москворецкого моста до Воробьевых гор.