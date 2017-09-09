Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Единый день голосования - 2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 57
€ 68.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Гости "Зарядья" совершили путешествие во времени, посетили "парящий мост" и амфитеатр

Москва
9 сентября, 21:36 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Юлия Ермилова

"Зарядье" - первый крупный парк, созданный в Москве за последние 50 лет

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 9 сентября. /Корр. ТАСС Юлия Ермилова/. Столичные власти в честь 870-летия Москвы в субботу частично открыли доступ к парку "Зарядье" для москвичей и гостей столицы. Это первый крупный парк, созданный в городе за последние 50 лет. Его площадь - 130 тыс. кв. м.

Смотрите также

Парк "Зарядье". Досье

Один из первых объектов, который сразу привлекает внимание посетителей после входа, - это медиацентр. Он выглядит, как большой белый космический корабль, частично ушедший под землю. Такая иллюзия возникает из-за того, что крыша здания "спрятана" под ландшафтом.

Внутри также необычно - длинный подвесной потолок светится прозрачным белым цветом. По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, потолок должен отображать различные световые явления.

"Этот потолок напоминает проросшие корни деревьев. По задумке, потолок светится разными природными явлениями - от северного сияния до грозового неба", - поделился с ТАСС Кузнецов.

Путешествие во времени

Сотрудники медиацентра ведут гостей в большой круглый зал - по виду это напоминает большой кинотеатр с экраном в 360 градусов. Внезапно эхом раздается громкий голос, приглашая в путешествие. А далее зрители попадают в Древнюю Русь, откуда началась история Москвы.

"X век, на берегах рек Москва и Неглинная живет племя вятичей. Поселение окружают непроходимые леса, которые дают защиту, кров и пропитание...", - рассказывает аудиогид.

Вятичи в красных одеждах ходят, как будто совсем рядом, но вот они исчезают, и на экране появляется князь Юрий Долгорукий, который и задумал основать город на берегах двух рек. Постепенно Москва из деревянной становится белокаменной, а затем красной, какой ее знают современные городские жители.

Парящий мост

После путешествия в машине времени непросто вернуться обратно, но как только выходишь из медиацентра, то сразу замечаешь необычный рельеф парка. Искусственное покрытие сменяется травяными коврами, а спуски и подъемы полностью вовлекают в процесс прогулки.

Смотрите также

В Москве открывают инновационный парк "Зарядье"

Москва вложила 14 млрд рублей в строительство парка "Зарядье"

Кибовский: строительство парка "Зарядье" требовало гражданского мужества

Путин и Собянин в День города посетили парк "Зарядье" в центре Москвы

И вот уже вереница бывалых путешественников решительно направляется в сторону парящего моста. Проходя по мосту чувствуешь, что как будто паришь над столицей. А панорамный вид на город и Москва-реку вызывает желание сделать красивые фотографии.

Москвичка Елена Клюева не надеялась в этот день попасть в парк "Зарядье", но все-таки ей удалось прогуляться по "парящему мосту".

"Я столько о нем [о мосте] уже слышала, что хотелось своими ногами пройтись. Здесь очень классно фотографировать, и нереальное ощущение замедленного полета над городом", - сказала она.

Амфитеатр

Еще с моста слышно песню. И, конечно же, поется в ней о любимой Москве. Сначала посетители замечают блестящие солнечные блики, которые словно танцуют на большом прозрачном стеклянном куполе, а потом уже видят и сам холм, где расположился амфитеатр.

Можно присесть на ступеньки-уровни с деревянными сиденьями, а можно просто на траву - администрацией парка это не воспрещается. Волонтеры рассказали, что можно приносить с собой напитки и еду, чтобы устроить небольшой пикник.

"Наш парк - это большое пространство для отдыха. И руководство парка только поощряет, если гости захватят с собой что-то перекусить. А заодно и послушают музыкантов в амфитеатре", - отметили волонтеры.

По оценкам специалистов, парк будут посещать до 12 млн человек в год. "Зарядье" соединяет пешеходные и туристические маршруты центра - от Варварки и Большого Москворецкого моста до Воробьевых гор.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
14 главных фото недели: принц Джордж в школе, Путин во Владивостоке, Меркель на дебатах
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Фото
8
Спортивно-развлекательный фестиваль к 870-летию Москвы прошел в "Лужниках"
10
Москва вложила 14 млрд рублей в строительство парка "Зарядье"
15
Тысячи москвичей и гостей города отмечают 870-летие столицы
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Собянин подписал распоряжения об увольнении главы и замглавы управы в Ново-Переделкине
2
Москва вложила 14 млрд рублей в строительство парка "Зарядье"
3
Spiegel: Меркель заподозрили в злоупотреблении служебным положением
4
Синоптики: ураган "Ирма" ослабел до третьей категории и изменил направление
5
ГИБДД назвала возможную причину ДТП на Урале
6
Сирийская армия после удара ВКС РФ прорвала окружение боевиков на аэродроме Дейр эз-Зора
7
Путин поручил изучить целесообразность введения утилизационного сбора на обувь
Темы дня
Новости партнеров
Реклама