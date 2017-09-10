Уполномоченный по правам человека в Москве не получала жалоб на ход выборов в столице

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МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Аппарат уполномоченного по правам человека в Москве не получал от горожан жалоб, связанных с проведением выборов муниципальных депутатов в столице. Об этом сообщил в воскресенье журналистам председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
"Мы сейчас связались с аппаратом уполномоченного по правам человека Москвы. С момента начала голосования ни одного звонка с жалобами о нарушении в аппарат не поступало", - сказал Горбунов.
Сам он рассказал о некоторых ситуациях, о которых москвичи проинформировали избирком. Так, в районе Коптево кандидат от КПРФ "пытался рваться на голосование на дому".
Из Даниловского района сообщили о закрывшемся в комнате с бюллетенями члене участковой избирательной комиссии.
"Это помещение участковой комиссии, там сейф, и дежурство членов комиссии организовано", - пояснил Горбунов.
В Восточном Измайлове жаловались на отсутствие видеотрансляции с участка, организованного в пансионате ветеранов труда.
"Это медико-социальное учреждение, где видеотрансляция запрещена законом по этическим нормам", - прокомментировал Горбунов.
На одном из участков в районе Люблино пожаловались на якобы массовое голосование.
"К этому участку приписан психоневрологический интернат", - указал председатель избиркома.