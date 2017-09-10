Более 80 тыс. человек посетили выставку спецтехники, приуроченную ко Дню города в Москве

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Свыше 80 тыс. человек увидели выставку автотранспорта городских служб в честь Дня города в Москве. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

"Москвичи и гости столицы на экспозиции, которая развернулась на Краснопресненской улице, смогли увидеть 120 единиц специализированной техники жилищно-коммунальных служб, энергетических компаний, общественного транспорта, пожарных, медиков и полиции. Экспозицию под открытым небом посетили более 80 тыс. человек", - сказали в пресс-службе.

Гостям представили технику российского производства, которая работает во всех сферах жилищно-коммунального хозяйства. Посетители выставки могли познакомиться с устройством и назначением машин - все экспонаты были доступны для индивидуальных тестов. Каждый желающий мог почувствовать себя водителем спецтранспорта, узнать о возможностях и особенностях оборудования и его использования и сделать фото в кабинах.

На лектории, организованном на площадке мероприятия, посетители встретились с заслуженными работниками городских служб и победителями профессиональных соревнований.