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Сбой произошел на синей ветке метро в Москве

Москва
10 сентября, 18:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, сентября. /ТАСС

На вход закрыли станции "Щелковская", "Измайловская" и "Партизанская"

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МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Движение поездов московского метро на участке между станциями "Партизанская" и "Щелковская" было на короткое время прекращено из-за сбоя в электроснабжении. Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах.

"В 17:58 было отключено электронапряжение на нескольких станциях Арбатско-Покровской линии", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на вход закрыли станции "Щелковская", "Измайловская" и "Партизанская". Закрытие "Щелковской" и "Измайловской" подтвердил корреспондент ТАСС.

В микроблоге столичной подземки в Twitter сообщается, что движение поездов на восточном участке синей ветки входит в график после сбоя. "Были увеличены интервалы движения поездов от "Партизанской" до "Щелковской" по техническим причинам", - говорится в сообщении.

Указывается, что настоящее время движение восстановлено и вводится в график. Все станции открыты на вход.

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