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Власти Москвы считают, что город окупит расходы на празднование своего 870-летия

Москва
10 сентября, 20:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, сентября. /ТАСС

По словам главы столичного департамента торговли и услуг, в 2016 году большой поток гостей превратил каждый инвестированный в День города рубль в два рубля, полученных от налоговых доходов

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МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы считают, что расходы на празднование 870-летия столицы окупятся за счет налоговых поступлений в бюджет города. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба столичного департамента торговли и услуг.

По словам руководителя департамента Алексея Немерюка, слова которого приводит пресс-служба, в прошлом году аналогичное мероприятие в честь Дня города посетили 10 млн человек, что принесло московской казне 44 млрд рублей. Большой поток гостей превратил каждый инвестированный рубль столичных властей в два рубля, полученных от налоговых доходов.

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Празднование 870-летия Москвы

"Судя по динамике роста посещаемости московских фестивалей и учитывая, что этот год - юбилейный, число гостей праздничных площадок должно заметно увеличиться. Только в субботу на них побывали 6,5 млн человек. Инвестиции в празднование 870-летия столицы окупятся и принесут доход в виде налогов", - сказал Немерюк. Он отметил, что за последние семь лет - с 2010 по 2016 год - число туристов, приезжающих в Москву, выросло на 37%.

"Хочу подчеркнуть, что Москва не тратит деньги на праздничные мероприятия, а инвестирует их в развитие инфраструктуры, расширение досуговых возможностей для москвичей и в привлечение туристов. В 2016 году столицу посетили 17,5 млн человек. Их совокупные расходы при этом составили 486 млрд рублей. Сюда входят траты на проживание, шопинг, посещение кафе, театров, музеев, концертных залов", - добавил глава департамента.

В этом году праздничные мероприятия, приуроченные к 870-летию Москвы, проходили на площадках по всему городу с 1 по 10 сентября.

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