Столичная подземка подготовила билеты к 60-летию запуска первого спутника Земли

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Московский метрополитен подготовил к 60-летнему юбилею запуска первого спутника Земли тематические проездные билеты "Единый" ограниченным тиражом в 600 тыс. экземпляров. Приобрести билет можно будет начиная с 18 сентября, сообщается в понедельник на портале мэра и правительства столицы.

Проездной, на лицевой стороне которого будет изображена планета Земля и вышедший на орбиту первый спутник, а рядом с ними - слоган Московского планетария "До звезд рукой подать!", позволит купить со скидкой второй билет в интерактивный музей Московского планетария "Лунариум".

"Обладатели юбилейных проездных на 20 и 40 поездок получат 50-процентную скидку на второй билет в "Лунариум". Там посетители смогут запустить воздушную и водородную ракеты, совершить прогулку на космическом велосипеде, узнать свой вес на других планетах, побывать в лунной лаборатории, познакомиться с историей большого взрыва и многое другое", - приводится в сообщении комментарий пресс-службы Московского планетария.

Космическая эра в истории человечества началась 60 лет назад 4 октября 1957 года с запуском СССР первого искусственного спутника земли "Спутник-1", над его созданием работала команда ученых во главе с конструктором Сергеем Королевым.