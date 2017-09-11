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Бесплатный Wi-Fi появился в московских пансионатах для пенсионеров и ветеранов

Москва
11 сентября, 9:39 UTC+3

До конца 2018 года планируется завершить подключение к сети большей части реабилитационных центров

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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Московские пансионаты для пенсионеров, ветеранов труда, ветеранов войны и инвалидов начали подключать к бесплатной сети Wi-Fi, теперь их постояльцы смогут выходить на видеосвязь с друзьями и близкими и переписываться с родными по электронной почте. Об этом сообщается в понедельник на портале мэра и правительства столицы.

Так, департамент информационных технологий Москвы уже подключил беспроводной интернет в четырех пансионатах на востоке, западе, юго-западе Москвы и в центре реабилитации инвалидов в Зеленограде. Завершить подключение к сети большей части реабилитационных центров планируется до конца 2018 года.

"Чаще всего пожилые люди используют интернет для общения с родными через различные мессенджеры и чтения новостей онлайн. Сеть Wi-Fi доступна в местах общего пользования пансионатов - столовых, комнатах отдыха и других помещениях. Средняя скорость каналов связи в пансионатах составляет 80 мегабит в секунду, а в некоторых достигает 100 мегабит в секунду. Это позволяет не только читать новости, использовать поисковые системы, но и разговаривать в видеочате и даже смотреть кино в высоком качестве", - приводится в сообщении комментарий начальника управления связи департамента Алексея Самарина

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