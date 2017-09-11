Подрядчик, неправильно уложивший плитку в Москве, переделал работу за свой счет

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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Подрядчик, выполнявший работы по благоустройству в рамках программы "Моя улица" в Красноворотском проезде в Москве, уложил с нарушениями тротуарную плитку, в связи с чем ему было выдано предписание об устранении брака. Об этом комплекс городского хозяйства Москвы сообщает на официальной станице в Facebook.
"В Красноворотском проезде городские службы выявили недочеты в уличном благоустройстве. Оказалось, что подрядчик допустил ошибки при укладке плитки - было неправильно рассчитано устройство основания и планировка", - отмечается в сообщении.
Подрядчику было выдано предписание об устранении нарушений, брак был ликвидирован за "счет собственных средств".
В Москве завершились основные работы по программе "Моя улица". В этом году в рамках программы благоустроено более 80 территорий, в том числе участок Садового кольца от Долгоруковской улицы до Смоленской площади протяженностью 12,1 километра.