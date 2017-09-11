Городской транспорт перевез около 20 млн человек за два дня празднования 870-летия Москвы

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Около 20 млн жителей и гостей столицы воспользовались городским транспортом за два дня празднования 870-летия Москвы. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Единого транспортного портала (ЕТП).

"Мэром Москвы была поставлена задача обеспечить москвичей и гостей города надежным транспортом, для этого была заранее проведена огромная подготовка всей транспортной инфраструктуры. <...> С усиленным режимом столичный транспортный комплекс успешно справился - за двое суток перевезено 20 миллионов пассажиров, больше чем в обычные выходные дни", - цитирует ЕТП заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова.

Отмечается, что особое внимание уделялось безопасности в праздничные дни. Остановки наземного транспорта патрулировались сотрудниками МВД. В метро и на МЦК работали подразделения транспортной безопасности. На станциях, расположенных у мест проведения массовых мероприятий, вели дежурство инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров.

9 сентября режим работы 149 наиболее востребованных маршрутов "Мосгортранса" и пяти маршрутов коммерческих перевозчиков был продлен до трех часов ночи. Московский метрополитен и МЦК работали всю ночь на 10 сентября с интервалами движения поездов до 10 минут.