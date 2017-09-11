Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.09:
$ 57.17
€ 68.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Городской транспорт перевез около 20 млн человек за два дня празднования 870-летия Москвы

Москва
11 сентября, 16:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, сентября. /ТАСС

Заммэра Максим Ликсутов отметил, что транспортный комплекс столицы успешно справился с усиленным режимом работы

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Около 20 млн жителей и гостей столицы воспользовались городским транспортом за два дня празднования 870-летия Москвы. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Единого транспортного портала (ЕТП).

СПЕЦПРОЕКТ

Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве

Специальный проект ТАСС к юбилею столицы России

"Мэром Москвы была поставлена задача обеспечить москвичей и гостей города надежным транспортом, для этого была заранее проведена огромная подготовка всей транспортной инфраструктуры. <...> С усиленным режимом столичный транспортный комплекс успешно справился - за двое суток перевезено 20 миллионов пассажиров, больше чем в обычные выходные дни", - цитирует ЕТП заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова.

Отмечается, что особое внимание уделялось безопасности в праздничные дни. Остановки наземного транспорта патрулировались сотрудниками МВД. В метро и на МЦК работали подразделения транспортной безопасности. На станциях, расположенных у мест проведения массовых мероприятий, вели дежурство инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров.

9 сентября режим работы 149 наиболее востребованных маршрутов "Мосгортранса" и пяти маршрутов коммерческих перевозчиков был продлен до трех часов ночи. Московский метрополитен и МЦК работали всю ночь на 10 сентября с интервалами движения поездов до 10 минут.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
870-летие Москвы
Персоны
Ликсутов, Максим Станиславович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Люди казались ничтожными и бессильными...": теракты 9/11 глазами очевидцев
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Фото
26
Празднование 870-летия Москвы
8
Спортивно-развлекательный фестиваль к 870-летию Москвы прошел в "Лужниках"
10
Москва вложила 14 млрд рублей в строительство парка "Зарядье"
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин согласился с возможностью размещать силы ООН вне линии соприкосновения в Донбассе
2
Ураган "Ирма": апокалипсис, ставший реальностью
3
Движение на МЦК прерывалось из-за выезда на пути автомобиля
4
Sky: коалиция во главе с США нанесла удар по сирийской армии к востоку от Дейр-эз-Зора
5
Как геологи вскрыли мусорный Олимп Подмосковья
6
Чем занимаются муниципальные депутаты в Москве
7
Песков назвал прекрасным факт победы оппозиционных кандидатов в Москве
Темы дня
Новости партнеров
Реклама