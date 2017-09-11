Движение на МЦК прерывалось из-за выезда на пути автомобиля

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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Движение поездов на Московском центральном кольце (МЦК) по часовой стрелке входит в график после непродолжительного сбоя, который произошел из-за выезда автомобиля на пути, сообщается в канале железнодорожной магистрали в Telegram.
"Из-за несанкционированного выезда автомобиля на пути МЦК с 15:40 до 15:50 было приостановлено движение "Ласточек" по часовой стрелке. В настоящее время автомобиль убран с путей, движение "Ласточек" по часовой стрелке возобновлено", - говорится в сообщении.
О том, что на пути выехал автомобиль, сообщил машинист "Ласточки", которая следовала по соседнему пути. Незамедлительные действия локомотивной бригады позволили предотвратить возможные тяжелые последствия, уточняется в сообщении.