Ряд крупных промзон Москвы начнут застраивать жильем в 2017 году

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Застройка нескольких крупных московских промзон начнется до конца года. Об этом в понедельник сообщается на портале комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

"В этом году начнется строительство трех корпусов жилого комплекса на территории квартала 18Б в районе Аэропорт с пристроенным физкультурным комплексом и подземной автостоянкой", - отметил руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Также будет построен жилой комплекс с подземной автостоянкой и детским садом в районе улиц Берзарина, Генерала Глаголева, Паршина и Живописной. В технопарке "Строгино" начнется возведение нового корпуса и реконструкция существующего здания для размещения складов.

Отмечается, что всего с начала года утверждено семь проектов перестройки промзон, которые позволят создать более 5,4 млн кв. метров недвижимости.