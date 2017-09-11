Ряд крупных промзон Москвы начнут застраивать жильем в 2017 году

Росморречфлот: грузооборот морпортов РФ за 8 месяцев вырос на 10,4%, до 517,25 млн тТранспорт 11 сентября, 17:35
Биография избранного губернатора Рязанской области Николая ЛюбимоваБиографии и справки 11 сентября, 17:29
Биография избранного губернатора Белгородской области Евгения СавченкоБиографии и справки 11 сентября, 17:18
Международные эксперты об итогах единого дня голосования. ВидеотрансляцияПолитика 11 сентября, 17:08
Путин согласился с возможностью размещать силы ООН вне линии соприкосновения в ДонбассеПолитика 11 сентября, 17:05
Чем занимаются муниципальные депутаты в МосквеПолитика 11 сентября, 17:02
Пресс-конференция нового экипажа МКС перед полетом на станцию. ВидеотрансляцияКосмос 11 сентября, 17:01
Во избежание хаоса: что нужно знать о британском билле об отмене законов ЕСМеждународная панорама 11 сентября, 17:00
Путин и Меркель обсудили реализацию минских договоренностейПолитика 11 сентября, 16:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Застройка нескольких крупных московских промзон начнется до конца года. Об этом в понедельник сообщается на портале комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
"В этом году начнется строительство трех корпусов жилого комплекса на территории квартала 18Б в районе Аэропорт с пристроенным физкультурным комплексом и подземной автостоянкой", - отметил руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин.
Также будет построен жилой комплекс с подземной автостоянкой и детским садом в районе улиц Берзарина, Генерала Глаголева, Паршина и Живописной. В технопарке "Строгино" начнется возведение нового корпуса и реконструкция существующего здания для размещения складов.
Отмечается, что всего с начала года утверждено семь проектов перестройки промзон, которые позволят создать более 5,4 млн кв. метров недвижимости.