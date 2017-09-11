Фестиваль энергосбережения в Парке Горького в Москве посетили около 900 тыс. человек

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Второй Всероссийский фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче, который прошел в выходные в столичном Парке Горького, посетили порядка 900 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

"Площадка мероприятия на Большом массовом поле превратилась в место интеллектуального отдыха и позитива для всей семьи. Всего фестиваль посетили порядка 900 тыс. москвичей", - отметили в пресс-службе.

Центром притяжения фестиваля стал павильон в виде футуристического купола с размещенной внутри интерактивной моделью столицы. Подсветка на высотке МГУ загоралась, если гость правильно отвечал на вопросы викторины, маленькие автомобили на МКАД приходили в действие от вращения педалей велотренажеров, а речные трамвайчики на Москве-реке - от капитанских штурвалов. Окна в Москве-Сити загорались от движения гостей на танцполе, оборудованном генераторами энергии.

"Своеобразным символом фестивля и совместных действий горожан стала надпись #ВместеЯрче, которая была закреплена над макетом столицы. Надпись загоралась, если посетители павильона участвовали в активностях", - сказали в пресс-службе.

Не меньшей популярностью пользовались мастер-классы, викторины и лекторий фестиваля. Образовательно-развлекательная программа была рассчитана на посетителей всех возрастов. Дети могли поиграть, а взрослые послушать лекции об энергосбережении.

Фестиваль проводится правительством Москвы и Министерством энергетики России при поддержке Министерства образования и науки, Министерства культуры, Росмолодежи, госкорпорации "Фонд содействия реформированию ЖКХ" и Фонда "Росконгресс". Цель фестиваля - популяризация экологичного образа жизни и внедрения современных энергосберегающих технологий среди населения. Фестиваль в этом году поддержали 80 регионов страны.