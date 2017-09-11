В Москве мужчина, посадивший за руль ребенка, привлечен к административной ответственности

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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Водитель, посадивший за руль 11-летнего ребенка в Москве, привлечен к административной ответственности. Об этом сообщил врио руководителя пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов.
"Инспекторы столичной Госавтоинспекции задержали 23-летнего молодого человека по подозрению в передаче управления транспортным средством несовершеннолетнему подростку", - сообщил он.
В конце августа в одной из соцсетей было размещено видео, на котором видно, что ребенок управляет автомобилем на одной из улиц Москвы. В ходе оперативно-разыскных мероприятий был установлен собственник автомобиля.
"В отношении автовладельца составлены административные материалы по ст. 12.7 КоАП РФ ("Передача управления транспортного средства лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством") и по ст. 12.23 КоАП РФ ("Нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения"), - добавил Титов.