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Москвичи смогут сделать прививку от гриппа в МФЦ

Москва
12 сентября, 13:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС

В этом году в столице планируется привить 4,2 млн человек

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© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Жители Москвы смогут сделать прививку от гриппа в городских многофункциональных центрах (МФЦ). Об этом сообщил во вторник мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума в городской мэрии.

"Прививку от гриппа можно сделать в МФЦ", - сказал мэр.

В свою очередь, руководитель московского департамента здравоохранения Алексей Хрипун отметил, что прививка эффективна в 89% случаев. "Было выявлено лабораторное заболевание гриппа у 2 тыс. человек из тех, кто не привился. А те, кто привился, практически гриппом не болели. Были зафиксированы единичные случаи", - отметил Хрипун.

По его словам, столичные жители могут сделать прививку не только в МФЦ, но и в городских поликлиниках и больницах, в мобильных пунктах у станций метро, на станциях МЦК.

В этом году, как и в прошлом, планируется привить 4,2 млн человек, в том числе 1,1 млн детей.

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